Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội chấn chỉnh các đơn vị chậm trễ trong ứng phó mưa ngập

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Loạt đơn vị bị điểm tên do còn tình trạng chậm tiếp cận hiện trường, thiếu biển cảnh báo, thông tin báo cáo chậm, không đầy đủ tình hình mưa ngập tại Hà Nội do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Sau đợt mưa lớn trên diện rộng do hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây ngập sâu nhiều tuyến phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản chấn chỉnh công tác ứng phó của các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ sau khi ghi nhận một số hạn chế trong quá trình triển khai thực tế.

Theo đó, dù các nhà thầu đã huy động nhân lực, phối hợp cùng lực lượng chức năng để cảnh báo và phân luồng giao thông, song thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng chậm tiếp cận hiện trường, thiếu biển cảnh báo, thông tin báo cáo chậm và không đầy đủ.

Đó là các đơn vị: Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 1 Hà Tây; Công ty CP Quản lý và ĐTXD đường bộ Hà Nội; Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành; Công ty CP Quản lý đường thủy Hải Dương; Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc...

image-2994.jpg
Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo, hạn chế phương tiện lưu thông vào các tuyến đường ngập

Một số tuyến đường không được cắm biển cảnh báo ngập hoặc biển báo thiếu thông tin về độ sâu ngập, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Công tác tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi về Ban Duy tu không đảm bảo thời gian quy định (trước 7 giờ 30 phút), hình ảnh minh chứng không rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm khi được sử dụng trong các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, việc cung cấp thông tin cho Kênh VOV Giao thông chưa kịp thời, làm giảm hiệu quả cảnh báo cộng đồng.

Để kịp thời chấn chỉnh, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị chủ động hơn trong công tác phòng chống và xử lý sự cố, bố trí nhân lực trực 24/24h trong thời gian mưa bão, chuẩn bị sẵn vật tư, thiết bị dự phòng như barie, biển báo ngập, đèn quay, cờ, còi, băng ngăn… để hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập từ 10 cm trở lên. Các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối không để thiếu người trực hoặc thiếu biển cảnh báo tại hiện trường.

Trần Hoàng
