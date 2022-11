Hà Nội 'cấm cửa' chủ đầu tư có vi phạm đầu tư dự án nhà ở mới

TPO - Hà Nội kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng, hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang dự thảo ban hành văn bản chỉ đạo các cấp khẩn trương khắc phục tình trạng bất cập nêu trong quản lý, vận hành nhà chung cư thương mại trên địa bàn.

Theo đánh giá của thành phố, công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại đã được các cấp, ngành triển khai thực hiện theo quy định pháp luật, từng bước đi vào nề nếp, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn, cải thiện điều kiện ở và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tuy nhiên, trong quá trình này vẫn còn một số bất cập, như: Chưa giải quyết triệt để, vẫn còn các tranh chấp khiếu kiện về quỹ bảo trì, quản lý diện tích thuộc sở hữu chung, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng, chỗ để xe... Bên cạnh đó, việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan chức năng còn chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; một số chủ đầu tư thiếu ý thức thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị, bàn giao hồ sơ nhà chung cư, kinh phí bảo trì, diện tích sở hữu chung - riêng... năng lực tài chính, trình độ và kinh nghiệm quản lý còn kém.

Một số ban quản trị còn vi phạm trong sử dụng kinh phí bảo trì, quản lý, vận hành nhà chung cư; chưa hiểu đầy đủ quy định của pháp luật về nhà ở trong từng thời kỳ, dẫn đến bất đồng, tranh chấp với chủ đầu tư và cư dân. Có trường hợp ban quản trị đã kích động cư dân khiếu kiện, tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự... Ngoài ra, việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cơ quan Nhà nước chưa được kịp thời dẫn đến một vài khiếu kiện kéo dài gây bức xúc dư luận…

Trước tình hình trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp và chủ đầu tư giải quyết kịp thời, đúng pháp luật tranh chấp, bất đồng không để trở thành vụ việc khiếu kiện phức tạp, gây mất trật tự công cộng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cải thiện điều kiện ở cho người dân và xây dựng nếp sống văn minh trong các khu chung cư trên địa bàn. Cơ quan quản lý chú trọng nghiên cứu thực tiễn, đề ra hoặc kiến nghị để ban hành biện pháp quản lý đảm bảo khả thi, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung, như: Đẩy mạnh triển khai, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định trong quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng, hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới.

UBND thành phố cũng yêu cầu xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở trong quản lý Nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; chú trọng giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, vụ việc phức tạp, nhạy cảm về trật tự an toàn xã hội liên quan đến quản lý chung cư.

Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra các cấp, ngành đối với công tác quản lý Nhà nước về hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư nói chung và chung cư thương mại nói riêng để kịp thời phát hiện, công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và kiên quyết xử lý nghiêm minh, dứt điểm hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Công an thành phố nghiên cứu, tham mưu để đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các quy định pháp luật về nhà ở cho phù hợp với tình hình thực tiễn; Giải quyết những điểm nóng về an ninh, trật tự tại các khu chung cư, đô thị mới trên địa bàn. Triển khai xây dựng quy chế phối hợp với đơn vị cấp dưới, với ban quản trị, ban quản lý nhà chung cư để đảm bảo an ninh, trật tự và quyền, lợi ích của người dân.