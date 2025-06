Hà Nội: 11 thí sinh cần hỗ trợ y tế, gần 500 thí sinh không làm thủ tục dự thi

TPO - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 11 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe, cần sự hỗ trợ y tế và hỗ trợ làm bài thi.

Theo lịch, sáng nay (6/6), thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế để ngày mai bắt đầu kỳ thi. Theo thống kê, có hơn 102.000 thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, đạt tỉ lệ 99,5%.

Toàn thành phố có 495 thí sinh vắng mặt. Theo dự đoán của Sở GD&ĐT Hà Nội, có thể số thí sinh này xác định học nghề, học trường tư thục nên không đến điểm thi.

11 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe ngay trước kỳ thi và cần tới sự hỗ trợ y tế. Đơn cử như tại điểm thi THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, một thí sinh bị đứt gân tay phải, để dự kỳ thi phải nhờ một học sinh lớp 8 chép bài. Phòng thi đặc biệt được bố trí ngay cạnh phòng y tế để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá tất cả các điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thi. 100% điểm thi bố trí lực lượng an ninh, có phương án đảm bảo an toàn cho đề thi, an ninh trường thi cũng như khu vực ở ngoài cổng thi.

Đơn vị cũng đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh tại các điểm thi, có phương án đảm bảo an toàn thực phẩm, phương án ứng phó với thời tiết nắng nóng hoặc mưa to, ngập lụt.