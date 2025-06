Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Đề thi không đánh đố, sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

TPO - Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã rà soát 210 điểm thi, hoàn tất khâu chuẩn bị sẵn sàng tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và không chuyên từ ngày 7-9/6 tới.

Đề thi có cấu trúc như đề minh họa

Học sinh sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ông có thể chia sẻ về đề thi và những điểm mới, thí sinh cần lưu ý là gì?

Đề thi chính thức của kỳ thi sẽ được ra theo đúng cấu trúc, định dạng như đề minh họa mà Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố từ đầu năm học. Nội dung đề thi chủ yếu ở chương trình lớp 9, đảm bảo không "đánh đố", không nằm ngoài chương trình mà các em đã được học ở cấp THCS.

Trước khi dự thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường tổ chức cho học sinh học tập quy chế. Các em cần nắm quy chế để không vi phạm các quy định. Đặc biệt, cần đến điểm thi đúng giờ, không mang điện thoại, thiết bị công nghệ cũng như các vật dụng bị cấm vào phòng thi.



Sở GD&ĐT đã yêu cầu cán bộ, giáo viên coi thi nghiêm túc nhưng vẫn thái độ nhẹ nhàng, thân thiện, tạo không khí thoải mái cho thí sinh làm bài đạt hiệu quả tốt nhất.

Năm học 2025 - 2026, Hà Nội đã thực hiện nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 nhằm giảm áp lực cho học sinh, đồng thời bảo đảm sự công bằng, minh bạch.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10. Nếu như trước đây, điểm môn Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2 thì năm nay đã bỏ cách tính này, thay vào đó là cộng điểm 3 môn thi. Tổng điểm xét tuyển tối đa là 30 điểm. Cách tính này nhằm bảo đảm công bằng giữa các môn học, khuyến khích học sinh học đều các môn.

Ngoài ra, để giảm áp lực cho học sinh, Thành phố đã cho xây mới, sửa chữa thêm trường lớp, tăng tỉ lệ tuyển sinh vào các trường công lập lên hơn 64%, tương đương tuyển khoảng 80.000 chỉ tiêu.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, hội đồng chấm thi sẽ bắt tay ngay vào công việc nhằm đảm bảo công bố kết quả thi và điểm chuẩn trong thời gian dự kiến.

Hà Nội có phương án tổ chức kỳ thi ra sao, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa nắng khắc nghiệt?

Sở GD&ĐT Hà Nội đã huy động hơn 17.000 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức coi thi, chấm thi và gần 600 cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi. Toàn thành phố bố trí 210 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi. Các điểm thi được lựa chọn đều đã được kiểm tra, rà soát về phòng thi, đường điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cây xanh, quạt mát… bảo đảm về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và thuận tiện cho học sinh.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tất cả các điểm thi đều có máy phát điện dự phòng và phương án ứng phó với các tình huống như mất điện, mưa to gây ngập đường.

"Trong các kỳ thi, hình ảnh thầy cô, thanh niên tình nguyện che ô, phát áo cho thí sinh thay khi các em bị ướt mưa đã khiến nhiều người xúc động. Năm nay, công tác hỗ trợ thí sinh tiếp tục được các điểm thi triển khai chu đáo", ông Trần Thế Cương.

Công tác y tế được coi trọng, tại mỗi điểm thi đều có nhân viên y tế trường học và nhân viên y tế của địa phương ứng trực nhằm kịp thời hỗ trợ học sinh, cán bộ coi thi trong trường hợp cần thiết.

Ở vòng ngoài, còn có lực lượng thanh niên tình nguyện, lực lượng an ninh là nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh trong các tình huống cần được giúp đỡ; bảo đảm công tác an ninh, phân luồng giao thông để thí sinh đến điểm thi an toàn.

Các nhà trường, điểm thi cũng được yêu cầu rà soát về những trường hợp thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có vấn đề về sức khỏe để có phương án hỗ trợ.

Cụ thể, tại một số điểm thi, chúng tôi đã bố trí phòng thi riêng, có bác sĩ trực và thiết bị y tế hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. Ví dụ như, có thí sinh gãy tay không làm được bài thi, Ban chỉ đạo thi cho phép nhà trường cử học sinh có trình độ thấp hơn, là học sinh lớp 7, lớp 8 hỗ trợ chép bài cho thí sinh. Các thiết bị liên quan đến sức khỏe của thí sinh được đưa vào phòng thi đều được lực lượng công an kiểm tra, vừa bảo đảm quyền lợi dự thi của học sinh, vừa thực hiện đúng quy chế thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã thiết lập các kênh hỗ trợ trực tuyến và qua điện thoại đường dây nóng để giải đáp thắc mắc của phụ huynh, học sinh.

Không gây áp lực cho học sinh

Hà Nội có giải pháp nào để tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Trong năm học tới, những thí sinh không trúng tuyển có thể có những lựa chọn nào, thưa ông?

Chúng tôi hiểu rằng áp lực vào trường công lập ở Hà Nội rất lớn. Năm ngoái, tỉ lệ vào lớp 10 THPT công lập đạt 61%.

Năm nay, với sự nỗ lực của thành phố, đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 5.000 em, tương đương tăng thêm 3%. Hà Nội cũng đang gấp rút xây mới thêm một số trường phổ thông, trong đó có 3 trường sẽ đi vào hoạt động trong năm học tới. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ bổ sung chỉ tiêu và có phương án tuyển sinh phù hợp.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện nay có nhiều loại hình trường học, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu học tập cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS gồm: hệ thống các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề... Phụ huynh, thí sinh có thể tìm hiểu các mô hình giáo dục để cho con theo học.

Tôi muốn nhắn gửi các phụ huynh rằng, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập là một cột mốc quan trọng, nhưng không phải là con đường học tập duy nhất. Do đó, phụ huynh cần tạo không khí thoải mái, không gây áp lực, căng thẳng cho các con. Sở GD&ĐT sẽ đồng hành, hỗ trợ mọi học sinh có nguyện vọng thi, tạo điều kiện học tập cho các em theo nhiều hình thức phù hợp, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.