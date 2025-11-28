Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

GS25 Việt Nam lần đầu làm Festival và… khiến giới trẻ ĐU ĐÔNG đến mức SLAY ĐÃ!

P.V

Vừa qua, GS25 Việt Nam đã chính thức khẳng định vị thế của mình trong lòng giới trẻ khi lần đầu tiên tổ chức Festival “Đu Đông Slay Đã” một sự kiện giải trí quy mô, nơi phong cách sống chill hết mình - quẩy hết cỡ được thể hiện trọn vẹn qua hai sân khấu riêng biệt trong cùng một ngày.

image001-9060.jpg

Trải nghiệm festival “zero đồng” nhưng quà thì đầy túi

Từ 8 giờ sáng, công viên đã kín người với hàng loạt hoạt động tương tác, trò chơi ngoài trời từ GS25 Việt Nam cùng các thương hiệu lớn như COCACOLA, ASAHI, STRONGBOW, VINAMILK và MISTER POTATO. Hiếm có sự kiện nào để khán giả vui chơi trọn vẹn cả ngày mà không tốn bất kỳ chi phí nào, thậm chí còn liên tục nhận quà xịn.

Tất cả diễn ra tại Creative Park không gian mở giữa lòng thành phố, nơi khán giả có thể phóng tầm mắt ra sông Sài Gòn và cảm nhận rõ nhịp phát triển của đô thị trẻ. Việc lựa chọn địa điểm này không chỉ mang ý nghĩa về mặt cảnh quan, mà còn thể hiện tinh thần “xuất hiện đúng nơi giới trẻ hiện diện” của GS25 Việt Nam: cởi mở, hiện đại và luôn bắt nhịp với dòng chuyển động của thành phố.

image003-8435.jpg
Nhiều bạn trẻ chia sẻ: “Lần đầu đi festival từ sáng đến tối mà không đói, không khát, không mệt! Lúc nào cũng có đồ ăn thức uống"

Tại sự kiện, GS25 Việt Nam mang đến loạt hoạt động campzone sáng tạo đúng chất Gen Z: từ chiếc tủ lạnh “gấp quà” bước ra từ app Loyalty với thông điệp trải nghiệm online to offline luôn liền mạch, đến phiên bản Squid Game do linh vật Cô 5 Sen “cầm trịch” khiến giới trẻ vừa áp lực nhẹ vừa thích thú. Các thử thách như “Đu Đông Ăn Đã” hay “Đến Đông Cùng Đá” lần lượt khai thác nhu cầu ăn uống, vui chơi và kết nối của Gen Z theo cách vừa hài hước vừa gần gũi. Photobooth “Lò Vee Sóng” trở thành điểm check-in không thể bỏ qua, kéo dài hàng người xếp hàng chờ “lên sóng”. Nhiều khán giả đùa rằng GS25 Việt Nam “bán vé nhưng như… cho”, khi vừa được chơi, được quà lại còn được ưu đãi dành riêng cho thành viên Loyalty. Thông qua cách triển khai hoạt động và cơ chế ưu tiên người dùng, GS25 Việt Nam thể hiện định hướng trở thành nền tảng phong cách sống của giới trẻ, nơi thương hiệu không chỉ bán sản phẩm mà tạo ra kết nối cảm xúc.

image005.png

Chìll Stage: thư giãn cùng thiên nhiên

Bước sang buổi chiều, không khí được làm dịu bằng Chìll Stage, mô phỏng phong cách camping – indie, nơi các nhóm bạn ngồi trên bãi cỏ, nghe nhạc sống.

Sức hút của các nghệ sĩ trẻ tài năng như Kewtiie, Wokeup, 2pillz, Maydays và các nghệ sĩ Indie khác trở nên gần gũi với khán giả hơn bao giờ hết nhờ sự kết nối của GS25 Việt Nam

image007.png

Không chỉ dừng ở âm nhạc, GS25 Việt Nam Music Festival còn được xây dựng thành hành trình cảm xúc gồm bốn chương, khéo léo lồng ghép câu chuyện thương hiệu qua ngôn ngữ văn hóa và các nghệ sĩ đại diện cho từng thế hệ và xu hướng.

Concert bùng nổ với line-up hiếm có: CoolKid x Lyly, Isaac x Jun Phạm, Loco x Kang Daniel

Đêm xuống, Festival thực sự slay với sân khấu concert dàn dựng độc đáo, âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, nhiều tiết mục được sáng tác riêng dành cho GS25 Việt Nam, trong đó nổi bật là ca khúc kết nối “24 + 1” – thể hiện tinh thần “sống thêm một nhịp, chơi thêm một lần” của giới trẻ.

Khoảnh khắc CoolKid kết hợp Lyly, rồi Isaac cùng Jun Phạm và cao trào với màn collab cực hiếm giữa Kang Daniel và Loco khiến khán giả nổ tung.

image009.png

“Khó có thương hiệu nào sở hữu được deal line-up độc quyền như vậy”, một đại diện giới giải trí nhận định tại sự kiện.

GS25 Việt Nam - Từ cửa hàng tiện lợi thành biểu tượng lifestyle

“Đu Đông Slay Đã” không đơn thuần là sự kiện, mà là cách GS25 Việt Nam giới thiệu phong cách sống mới tới giới trẻ Việt Nam. Nếu đây chỉ là lần đầu… thì giới trẻ hoàn toàn có quyền kỳ vọng GS25 Việt Nam sẽ tiếp tục khởi động một văn hoá festival mới tại Việt Nam.

GS25 VIỆT NAM MUSIC FESTIVAL được tổ chức bởi GS 25 VIETNAM thuộc tập đoàn Sơn Kim Group

Địa điểm: Công viên Sáng tạo, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin thêm về GS25 Việt Nam xem tại: https://gs25.com.vn/

P.V
