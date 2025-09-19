Gợi ý cách trả lời những câu hỏi phỏng vấn "kinh điển"

SVO - Phỏng vấn xin việc luôn là nỗi lo của nhiều sinh viên mới ra trường. Không chỉ thiếu kinh nghiệm, các bạn còn bối rối trước những câu hỏi quen thuộc nhưng “khó nhằn” của nhà tuyển dụng. Thạc sĩ (ThS) Nguyễn Mai Lan – Quản lý Truyền thông & Thương hiệu tại One Mount Group đã chia sẻ 5 câu hỏi phỏng vấn “kinh điển” và gợi ý cách trả lời thông minh, giúp sinh viên tự tin ghi điểm với nhà tuyển dụng.

Thưa Thạc sĩ Nguyễn Mai Lan, câu hỏi phỏng vấn “kinh điển” nào thường khiến sinh viên mới ra trường lúng túng nhất?

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Câu hỏi “Em hãy giới thiệu bản thân” gần như luôn xuất hiện đầu tiên, nhưng nhiều bạn lại trả lời quá dài dòng hoặc quá sơ sài. Cách trả lời thông minh là ngắn gọn, tập trung vào những thông tin liên quan đến vị trí ứng tuyển và mô tả công việc của công ty. Ví dụ: “Em là A, sinh viên ngành Marketing, từng thực tập tại agency A và tham gia một số dự án truyền thông như:... Em rất quan tâm đến lĩnh vực digital marketing và mong muốn học hỏi sâu hơn”. Đây là cách mở đầu vừa đủ để nhà tuyển dụng thấy được năng lực và định hướng của bạn.

Thạc sĩ Nguyễn Mai Lan, hiện đang làm quản lý Truyền thông và Thương hiệu tại One Mount Group.

Một câu hỏi quen thuộc khác là “Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì”. Sinh viên nên trả lời thế nào, thưa chị?

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Nhà tuyển dụng không mong nghe những câu chung chung như “em làm việc chăm chỉ” hay “em cầu toàn” nữa. Thay vào đó, các bạn nên cụ thể hóa, lấy ví dụ, câu chuyện về điểm mạnh và trình bày điểm yếu kèm hướng khắc phục. Ví dụ: “Điểm mạnh của em là khả năng lập kế hoạch và giao tiếp; em từng điều phối một dự án sinh viên 30 người. Điểm yếu của em là đôi khi quá chú trọng chi tiết, nhưng em đang học cách cân bằng để đảm bảo tiến độ công việc”. Câu trả lời này vừa chân thật, vừa cho thấy bạn có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi.

Nhiều nhà tuyển dụng hay hỏi “Tại sao bạn muốn làm việc ở công ty chúng tôi?”. Đây là câu hỏi “đánh đố” không ít bạn trẻ.

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Đúng vậy. Câu hỏi này kiểm tra mức độ tìm hiểu của ứng viên. Sinh viên nên nghiên cứu về công ty, sản phẩm, văn hóa và vị trí ứng tuyển trước buổi phỏng vấn. Câu trả lời thông minh là vừa thể hiện sự hiểu biết, vừa cho thấy giá trị bạn mang lại. Ví dụ: “Em rất ấn tượng với các chiến dịch sáng tạo gần đây của công ty. Em tin kỹ năng phân tích dữ liệu và sáng tạo nội dung của em có thể đóng góp cho các dự án tương lai”. Nhà tuyển dụng sẽ thấy bạn không chỉ “xin việc” mà còn muốn “đồng hành” cùng với công ty, doanh nghiệp trong tương lai.

Còn câu “Bạn kỳ vọng mức lương bao nhiêu?”, nhiều sinh viên sợ câu này vì ngại nói thẳng. Chị có lời khuyên gì?

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Đây là câu hỏi nhằm kiểm tra sự tự tin và mức độ hiểu thị trường. Sinh viên mới ra trường nên tránh trả lời “em sao cũng được” vì dễ bị đánh giá thiếu định hướng. Câu trả lời khéo léo là đưa ra khoảng lương dựa trên tham khảo thị trường và sẵn sàng thương lượng. Ví dụ: “Theo em tìm hiểu, mức lương khởi điểm cho vị trí này khoảng 8–10 triệu. Em hy vọng có thể nhận được mức phù hợp trong khoảng này và sẵn sàng trao đổi thêm.” Như vậy bạn vừa thể hiện mình chủ động tìm hiểu, vừa linh hoạt.

Câu cuối cùng trong buổi phỏng vấn: “Bạn còn câu hỏi gì khác không?” cũng khiến nhiều sinh viên lúng túng. Theo chị nên trả lời thế nào?

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Đây thực chất là cơ hội để bạn gây ấn tượng lần cuối với nhà tuyển dụng, nhưng không nên trả lời “dạ không” rồi kết thúc phỏng vấn. Cách trả lời thông minh là chuẩn bị 1–2 câu hỏi thể hiện sự chủ động, ví dụ: “Anh/Chị có thể chia sẻ thêm về định hướng phát triển của phòng ban trong thời gian tới không?” hoặc “Quy trình đào tạo cho nhân viên mới ở công ty như thế nào ạ?”. Những câu hỏi này cho thấy bạn quan tâm nghiêm túc và mong muốn gắn bó với công ty. Ngoài ra, bạn có thể hỏi về lộ trình phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc, cơ hội học hỏi. Đừng hỏi quá sâu về quyền lợi cá nhân ngay buổi đầu, mà hãy tập trung vào các yếu tố thể hiện tinh thần học hỏi và cống hiến.

Nhìn chung, chị có lời khuyên gì để sinh viên tự tin vượt qua phỏng vấn?

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng: ngoại hình chỉn chu, lịch sự, nghiên cứu công ty, luyện trả lời các câu hỏi phổ biến, xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, luôn thể hiện thái độ cầu thị. Nhà tuyển dụng không tìm ứng viên giỏi nhất, "hoàn hảo" mà tìm người phù hợp nhất với doanh nghiệp, có tiềm năng và tinh thần học hỏi. Sự tự tin, trung thực và khéo léo sẽ giúp các bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm.

Ảnh: NVCC