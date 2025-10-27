Giữ quy định về giám đốc thẩm, tái thẩm với quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định về giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Sáng 27/10, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tóm tắt các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 4 dự thảo, gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Đây là 4 dự án luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9.

Về dự thảo Luật Dẫn độ, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Dẫn độ gồm 4 chương, 45 điều. Về giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hoạt động dẫn độ liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, có vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác tư pháp quốc tế, thể hiện quyền tài phán và chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Như Ý.

Việc quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ phải được tiến hành thận trọng, đúng quy định pháp luật và đặt dưới cơ chế kiểm soát tư pháp chặt chẽ thông qua các thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu có) nhằm phòng tránh oan, sai và không bỏ lọt tội phạm, đồng thời thể hiện thiện chí của Việt Nam trong hoạt động hợp tác tư pháp quốc tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ của Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Đồng thời, để bảo đảm tính khả thi, điều 30 của dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng áp dụng thủ tục này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, không thực hiện thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với trường hợp đã thi hành quyết định dẫn độ.

Đối với dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật này gồm 4 chương, 44 điều. Về kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn việc tự nguyện đóng góp, hỗ trợ và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này để bảo đảm khả thi, công khai, minh bạch; đồng thời, giao Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp. Ảnh: Như Ý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là nội dung cụ thể, mức hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cũng khác nhau nên để bảo đảm tính ổn định của luật, phù hợp với thực tiễn, khoản 2 Điều 11 của dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Tại kỳ họp thứ 9, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã giải trình về dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Theo Bộ trưởng Công an, dự thảo luật lần này quy định người chấp hành án phạt tù hoặc cơ quan, hoặc tổ chức, cá nhân có thể tự nguyện đóng góp hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí sinh hoạt, đi lại và các chi phí khác của người đang chấp hành án phạt tù mà được chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ trưởng Công an, khoản đóng góp tự nguyện chỉ được sử dụng chi trả cho cá nhân người đang chấp hành án phạt tù mà trong quá trình di chuyển từ nước chuyển giao về nước nhận. Thực hiện quan điểm đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật, hiện nay dự thảo luật chỉ quy định rất khái quát và Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này.