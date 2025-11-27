Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Dũng con bác Bơ tiết lộ hậu trường "cảm lạnh" của cảnh tỏ tình cảm động

HHTO - Khán giả vẫn không ngớt xuýt xoa về màn tỏ tình đậm chất gia trưởng nhưng lại siêu dễ thương của anh Dũng con bác Bơ trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhưng hóa ra hậu trường phim lại vô cùng "cảm lạnh".

Vậy là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã kết thúc với cái kết ngọt ngào dành cho Dũng và Ngân. Ban đầu, hai người chỉ bất đắc dĩ gặp mặt theo sự mai mối ép buộc của hai bà mẹ, còn lên kế hoạch đánh lừa gia đình là mọi chuyện vẫn ổn, đôi bên đang tìm hiểu nhau. Nhưng rồi số phận đưa đẩy khiến anh Dũng “con bác Bơ” liên tục đụng mặt Ngân trong những tình huống đáng quên của cô.

Dũng và Ngân có duyên nợ từ đầu phim

Rồi khi làm chung trong quán trà của Mỹ Anh, tình cảm đôi bên dần nảy nở khiến Dũng quyết định bày tỏ lòng mình theo một cách chẳng giống ai. Dũng đổ tội Ngân chính là nguyên nhân khiến cho anh không có một buổi thưởng trà nào yên ổn, cứ nhắm mắt lại, nhấp một ngụm trà là Dũng lại nghĩ tới Ngân.

Trong khi Ngân ngơ ngác, Dũng khẳng định hai người rất phù hợp. Anh chàng mạnh mẽ yêu cầu Ngân quên chàng trai mà cô còn vấn vương trong lòng để tập trung vào Dũng. Bởi anh mới là tương lai của cô, và Ngân đừng để Dũng phải nhắc lại điều này.

Dũng có màn tỏ tình cực hài hước

Màn tỏ tình của Dũng khiến khán giả cười ngất, vì chẳng có chàng trai nào lại thổ lộ lòng mình bằng việc đi hỏi ngược lại đối phương, còn ra lệnh một cách đầy gia trưởng nhưng cũng rất đáng yêu như thế. Bản thân Ngân cũng phì cười khi nghe Dũng trải hết nỗi lòng, vì cứ nghĩ anh đang trêu đùa mình.

Chính Đức Hiếu cũng phì cười khi đọc kịch bản

Và chính diễn viên Đức Hiếu cũng thừa nhận khi quay cảnh này, anh đã không nhịn được cười vì sự ngô nghê và dí dỏm của Dũng. Đức Hiếu tâm sự với trang VTV rằng anh đã phải xin phép ê kíp tạm nghỉ quay ít phút để cười cho xong và lấy lại cảm xúc. Thật không ngờ phía sau cảnh cảm động nhất của anh Dũng con bác Bơ trong phim này lại có hậu trường "cảm lạnh" đến thế.