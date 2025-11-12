Giảm nghẹt cho trẻ cảm cúm, cảm lạnh - dùng thuốc gì?

Mùa cảm lạnh, cảm cúm khiến nhiều trẻ khổ sở vì nghẹt mũi, khó thở, mất ngủ. Lúc này, thuốc co mạch giảm nghẹt thường được ưu tiên chỉ định để giúp trẻ dễ thở, ngủ ngon và bớt quấy khóc. Tuy nhiên, cha mẹ cần đọc kỹ hướng dẫn để sử dụng đúng - đủ - an toàn.

Trị nghẹt mũi sớm giúp trẻ tránh biến chứng

Nghẹt mũi do cảm lạnh, cảm cúm là tình trạng phổ biến ở trẻ, nhất là khi thời tiết giao mùa hoặc lạnh đột ngột. Khi virus tấn công đường hô hấp, niêm mạc mũi sưng phù, tiết nhiều dịch nhầy gây tắc nghẽn. Trẻ thường kèm các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi – đây là giai đoạn khó chịu nhất.

Theo chuyên gia, giảm nghẹt và làm thông thoáng đường thở là ưu tiên hàng đầu khi trẻ bị cảm cúm. Việc này giúp ngăn khô rát họng, giảm nguy cơ bội nhiễm như viêm họng, viêm tai giữa...

Cha mẹ có thể hỗ trợ con bằng cách xông hơi ấm nhẹ, tạo độ ẩm không khí, vệ sinh mũi bằng dung dịch muối ưu trương để làm sạch dịch nhầy. Với trường hợp nghẹt nặng, có thể dùng thuốc giảm nghẹt tức thời chứa Xylometazolin 0,05% giúp giảm sưng nề niêm mạc, thông thoáng mũi nhanh chóng.

Vệ sinh mũi và dùng thuốc giảm nghẹt đúng cách giúp bé dễ thở hơn khi cảm cúm.

Dùng thuốc giảm nghẹt đúng cách

Nhiều phụ huynh lo ngại thuốc “co mạch, giảm nghẹt” có thể gây teo hoặc hỏng mũi trẻ. Thực tế, tác hại chỉ xảy ra khi dùng sai cách hoặc kéo dài quá mức khuyến cáo (trên 5–7 ngày), hoặc dùng các hoạt chất thế hệ cũ như naphazolin.

Nếu được dùng đúng loại, đúng liều, thuốc co mạch là phương pháp điều trị ngắn hạn an toàn và hiệu quả cho trẻ nhỏ.

Nguyên tắc “3 đúng – 2 đủ” khi dùng thuốc co mạch

3 đúng:

• Đúng loại: Ưu tiên hoạt chất thế hệ mới như Xylometazolin, Oxymetazolin an toàn hơn naphazolin.

• Đúng hướng dẫn: Dùng theo chỉ định bác sĩ hoặc tờ hướng dẫn, không quá 5–7 ngày liên tục để tránh phụ thuộc thuốc.

• Đúng dạng: Chọn dạng xịt hoặc nhỏ mũi phù hợp độ tuổi (nồng độ cho trẻ khác người lớn).

2 đủ:

• Đủ liều: Không xịt quá liều hay lạm dụng nhiều lần trong ngày.

• Đủ hỗ trợ: Kết hợp vệ sinh mũi bằng nước muối ưu trương và tăng sức đề kháng cho trẻ.

Cha mẹ nên ưu tiên sản phẩm co mạch thế hệ mới có bổ sung chất dưỡng ẩm như sorbitol, HPMC (hydroxypropyl methylcellulose), glycerin giúp bảo vệ niêm mạc, tránh khô rát sau khi dùng.

Jazxylo – Thuốc giảm nghẹt hiệu quả, an toàn

Jazxylo là thuốc giảm nghẹt chứa Xylometazolin, gồm hai dạng:

• Xịt mũi 0,1% dùng cho người lớn và trẻ từ 12 tuổi;

• Nhỏ mũi 0,05% dùng cho trẻ từ 3 tháng đến dưới 12 tuổi.

Sử dụng thuốc giảm nghẹt chứa Xylometazolin là giải pháp giúp bé dễ thở và ngủ ngon hơn khi cảm cúm.

Thuốc giúp giảm sung huyết niêm mạc và thông mũi chỉ sau khoảng 5 phút, hiệu quả kéo dài đến 10 giờ, giúp trẻ ngủ ngon, không thức giấc vì nghẹt mũi, đồng thời giảm số lần dùng thuốc trong ngày.

Khác với thuốc co mạch thế hệ cũ dễ gây khô rát, Jazxylo được bổ sung sorbitol và HPMC – những chất giữ ẩm tự nhiên giúp mũi không bị cay hay khô. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ nhỏ, giúp bé dễ chịu, cha mẹ an tâm.

Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ sử dụng ngắn hạn 3–5 ngày, tối đa 7 ngày khi trẻ nghẹt mũi nặng do cảm lạnh, cúm hoặc viêm mũi.

Jazxylo được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP-WHO, có đầy đủ chỉ định và kiểm định chất lượng. Đây là thuốc – không phải thiết bị y tế (TBYT) thông thường – nên được quản lý chặt chẽ hơn về an toàn.

Sản phẩm do Công ty Dược phẩm Meracine phân phối – thương hiệu có gần 20 năm uy tín trên thị trường. Với Jazxylo, cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc, chất lượng và hiệu quả bảo vệ đường thở cho con yêu.

Thuốc giảm nghẹt Jazxylo có hiệu quả kéo dài tới 10 tiếng

