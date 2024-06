Giám đốc Công an tỉnh Long An điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

TPO - Sáng 7/6, Giám đốc Công an tỉnh Long An, Đại tá Lâm Minh Hồng đã công bố quyết định về công tác nhân sự trong ngành. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Sơn (55 tuổi, Trưởng Công an huyện Đức Hòa) được chuyển ngành sang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An.