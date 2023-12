Bí thư Long An nói về việc tiếp nhận ông Trương Tấn Sơn từ TPHCM

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã có quyết định tiếp nhận và yêu cầu ông Trương Tấn Sơn - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, TPHCM - đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An chờ bố trí công tác.

Chiều 22/12, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An có quyết định tiếp nhận ông Trương Tấn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, TPHCM. Quyết định tiếp nhận nêu rõ ông Sơn đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy chờ bố trí công tác, kể từ ngày 18/12/2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ông Sơn phấn đấu đạt được thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn ở cương vị công tác mới tại tỉnh Long An, ông Trương Tấn Sơn sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Long An mong muốn ông Sơn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

"Long An và TPHCM là hai địa phương gắn bó keo sơn. Thời gian qua, TPHCM đã hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều cho Long An trong phát triển kinh tế - xã hội. Do nhu cầu nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã có đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tăng cường, hỗ trợ cán bộ quản lý cho tỉnh" - ông Nguyễn Văn Được chia sẻ:

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Tấn Sơn xin ghi nhận sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Long An và bày tỏ vui mừng khi được trở về quê hương công tác. Ông Sơn hứa sẽ cố gắng cùng tập thể xây dựng nội bộ đoàn kết, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, sáng 21/12, Quận ủy Tân Bình - TPHCM tổ chức lễ trao quyết định điều động ông Trương Tấn Sơn đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Long An. Việc điều động được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Cán bộ, công chức.

Ông Trương Tấn Sơn sinh năm 1984, quê Long An, có trình độ thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng - địa chính, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trương Tấn Sơn từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên trước khi được điều động đến nhận công tác tại quận Tân Bình, TPHCM.

Cuối tháng 3/2020, HĐND quận Tân Bình đã bầu ông Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 8/2022, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định công nhận chức danh ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Sơn.