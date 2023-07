Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách tại Long An

TPO - Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 11/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP. Tân An, tỉnh Long An.

Cùng đi với đoàn có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hoà cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Uyển, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần gửi lời thăm hỏi và chúc mẹ sống vui, sống khoẻ với con cháu, xứng đáng là tấm gương cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của mẹ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tới thăm gia đình thương binh Đỗ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của đồng chí và gia đình. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ vui mừng khi thấy thương binh đã vượt qua khó khăn, thể hiện bản lĩnh cách mạng của người thương binh cả trong kháng chiến và hòa bình.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Long An đã tặng những phần quà tới gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Uyển và thương binh Đỗ Văn Tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An, thành phố Tân An và chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân thương binh, liệt sỹ trên địa bàn.