Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 4 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhận thêm nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa chỉ định ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tham gia và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa chuẩn y bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về công tác cán bộ

Công an TPHCM vừa trao quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về công tác cán bộ đối với PC02 và PC03.

Theo đó, Trung tá Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1982) Trưởng PC02 được điều động giữ chức Trưởng PC03 và Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12 được điều động giữ chức Trưởng PC02, thay cho Trung tá Nguyễn Thành Hưng.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Trưởng Công an quận Phú Nhuận, được điều động giữ chức trưởng Công an quận 12, thay Đại tá Phạm Đình Ngọc. Thượng tá Võ Văn Hữu, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ (PX01), được điều động giữ chức trưởng Công an quận Phú Nhuận, thay Thượng tá Nguyễn Tuấn Kiệt. Thượng tá Lê Quang Phúc, Trưởng PC03 được điều động giữ chức Trưởng PX01, thay Thượng tá Võ Văn Hữu.

Phó trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM chuyển công tác đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND TPHCM đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Hồng Thanh. Trước đó, ông Thanh đã chuyển công tác đến cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Anh Nguyễn Minh Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương

Tỉnh Đoàn Bình Dương vừa công bố quyết định công nhận chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với anh Nguyễn Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Bình Dương.

Huyện Nhơn Trạch có quyền Chủ tịch UBND

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định giao ông Nguyễn Thế Phong làm quyền Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch thay thế bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị cách chức trước đó. Bà Hương là người bị một nhóm dùng thủ đoạn công nghệ cao lừa hơn 170 tỉ đồng gây xôn xao dư luận vừa qua.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa công bố quyết định về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Quyết định nhân sự của Bộ Công an tại Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận vừa bổ nhiệm Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đối với Thượng tá Ung Chiêu Thành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đối với Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Trưởng Công an huyện Đức Linh.

Bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đối với Thượng tá Nguyễn Văn Hồ, Phó Trưởng Công an huyện Tuy Phong.