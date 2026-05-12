Giải Vô địch IYRC Việt Nam: Ấn tượng từ thiết kế sáng tạo đến robot đá bóng nghẹt thở

Giải Vô địch IYRC Việt Nam năm học 2025 - 2026 là một trong những nội dung thi đấu thuộc khuôn khổ VSAR 2025 - 2026 do My Robot Time Việt Nam trực thuộc CTCP Học viện Công nghệ Huna tổ chức.

Đây là sân chơi công nghệ dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên toàn quốc, hướng tới việc phát triển tư duy sáng tạo, năng lực lập trình, kỹ năng hợp tác và bản lĩnh thi đấu thông qua các nhiệm vụ thực tế về robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và drone. Giải đấu đồng thời mở ra cơ hội giao lưu quốc tế, giúp học sinh Việt Nam tự tin hội nhập và khẳng định năng lực trong cộng đồng Robotics toàn cầu.

Những thiết kế ấn tượng tại hạng mục "Sáng tạo" ở Giải Vô địch IYRC Việt Nam - VSAR 2025 - 2026, với chủ đề “We Build the Future - Chúng ta xây dựng tương lai”.

Giải đấu được chia thành 4 hạng mục chính: Junior, Senior, Sáng tạo và Open.

Hạng mục Junior dành cho học sinh từ 6 đến 12 tuổi, gồm các nội dung Robot đá bóng, Khai thác năng lượng và Đua xe AI.

Hạng mục Senior dành cho học sinh từ 13 đến 18 tuổi, gồm Robot đá bóng, Khám phá hành tinh, Đua xe AI và Xe tự hành AI.

Hạng mục Sáng tạo dành cho học sinh từ 8 đến 18 tuổi, thi theo đội từ 3 đến 5 thành viên với nhiệm vụ thiết kế sáng tạo robot hoặc hệ thống tự động.

Hạng mục Open cũng dành cho nhóm tuổi 8 đến 18, gồm Humanoid Boxing theo thể thức đối kháng 1 đấu 1 và Vượt eo biển với thiết bị drone. Với Humanoid Boxing, robot hình người thi đấu đối kháng trên sa bàn 100 cm x 100 cm, ghi điểm khi đánh ngã đối thủ hoặc khiến đối thủ mất khả năng tiếp tục thi đấu.

Một trong những phần thi nổi bật nhất ở giải đấu này phải kể đến Robot đá bóng, tổ chức theo đội 2 đấu 2. Mỗi trận gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, đội ghi nhiều bàn thắng hơn sẽ thắng. Nếu hòa sẽ đá luân lưu. Những đợt giằng co giữa 2 đội ở vòng Chung kết kéo kịch tính đến phút cuối cùng. Không chỉ ưu việt của robot, thí sinh cũng cần có chiến thuật thi đấu tốt để nắm chắc phần thắng.

Chia sẻ với báo Tiền Phong tại Chung kết VSAR 2025 - 2026, chị Đào Bích Ngọc (Hà Nội) đánh giá cao Giải Vô địch IYRC Việt Nam: "Thay vì cấm đoán con trước sức hút của trò chơi điện tử, tôi chọn cách cùng con bước vào thế giới công nghệ. Tôi mong muốn con chuyển từ thế thụ động sang chủ động, dùng chính tư duy logic ấy để tạo ra những sản phẩm thiết thực".

Chủ nhân của Giải Vô địch IYRC Việt Nam năm học 2025 - 2026 đã lộ diện.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Khởi động từ tháng 11/2025, VSAR 2025 - 2026 hút hơn 5.000 thí sinh đã đăng ký tham dự Vòng sơ loại, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào STEM, AI và Robotics trong trường học hiện nay. Chung kết Quốc gia VSAR năm học 2025 - 2026 có gần 3.000 thí sinh trên cả nước tham gia.