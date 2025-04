Mới đây, MSD Việt Nam cùng Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế đã tổ chức hội nghị "Giải pháp mới trong Dự phòng Bệnh do Phế cầu khuẩn cho Trẻ em và Người lớn: Từ Nâng cao Miễn dịch đến Mở rộng Týp huyết thanh".

Thu hút hơn 1.000 chuyên gia

Hội nghị được GS. TS. BS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm chủ tọa. Trước đó, hội nghị cũng được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 04, do PGS. TS. BS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

Chuỗi hội nghị thu hút hơn 1.000 chuyên gia y tế đến trao đổi và cập nhật thông tin về gánh nặng bệnh tật ở trẻ dưới một tuổi, cũng như những lựa chọn mới giúp nâng cao miễn dịch và mở rộng các týp huyết thanh trong phòng bệnh do phế cầu khuẩn (Streptococcus pneumoniae).

Theo GS.TS.BS Phan Trọng Lân: “Phế cầu khuẩn là một tác nhân có khả năng gây ra những bệnh nặng như viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết và đặc biệt là viêm màng não. Ở các nước thu nhập thấp và trung bình, cứ 10 trẻ bị viêm màng não do phế cầu thì có thể có tới 5 trẻ tử vong.

Với những trẻ vượt qua được, nhiều em vẫn phải chịu những di chứng nghiêm trọng suốt đời như mất thính lực, chậm phát triển trí tuệ hoặc rối loạn vận động;

Vì vậy, bảo vệ sớm cho trẻ nhỏ và rất nhỏ khỏi phế cầu khuẩn không chỉ là bảo vệ cho trẻ mà còn hạn chế lây lan, góp phần bảo vệ cộng đồng và người lớn tuổi.

PGS. TS. BS Nguyễn Vũ Trung nhận định: “Nguy cơ mắc bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn (IPD) ở trẻ em trong năm đầu đời rất cao, chiếm hơn 50% các ca bệnh IPD4 trong độ tuổi dưới 5 tuổi, ở người lớn tăng lên theo tuổi và khi hiện diện một số bệnh đồng mắc. Sự hiện diện của nhiều bệnh lý mạn tính có thể làm tăng thêm nguy cơ này”.

Với trẻ em dưới 1 tuổi, ST3, 22F và 33F là những týp huyết thanh gây bệnh phế cầu xâm lấn nguy hiểm.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, ST3 vẫn tồn tại dai dẳng dù nhiều vắc xin phế cầu đã được đưa vào triển khai trước đó, tỉ lệ tử vong do týp huyết thanh này chiếm tới 30 – 47%, đây cũng là nguyên nhân gây nên các bệnh lý nghiêm trọng như tràn mủ màng phổi, nhiễm trùng huyết, độc tính tim và viêm màng não.

Vừa qua, Bộ Y Tế Việt Nam đã cấp phép cho vắc xin phế cầu 15 chủng thế hệ mới của MSD tại Việt Nam. “Là hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin, chúng tôi rất phấn khởi khi có thêm vắc xin phế cầu 15 chủng thế hệ mới của MSD tại Việt Nam. Đây là một tin mừng khi chúng ta có thêm lựa chọn để bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là trẻ dưới một tuổi, khỏi các gánh nặng do phế cầu gây ra”, BSCKI. Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa - Trung tâm Tiêm chủng VNVC chia sẻ trong hội nghị.

PGS. TS. BS. Phạm Quang Thái, Phó Trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, bổ sung thêm: “Trong công cuộc dự phòng bệnh do phế cầu khuẩn, vắc xin phế cầu 15 chủng thế hệ mới của MSD là một lựa chọn phù hợp cho cán bộ y tế cũng như người dân Việt Nam.

Ở trẻ em, với lịch tiêm linh động 3+1 và 2+1, vắc xin 15 chủng thế hệ mới của MSD tạo đáp ứng miễn dịch tốt ngay trong loạt liều cơ bản; và trong một số trường hợp cần thiết, có thể chuyển đổi từ những vắc xin ít týp huyết thanh hơn sang lựa chọn mới này. Đây là vắc xin được sử dụng trong 24 chương trình tiêm chủng quốc gia cho trẻ em trên toàn cầu từ khi được cấp phép đến nay.”

Thêm nền tảng giúp bảo vệ người dân

Bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, được biết đến dưới tên gọi Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA tại Hoa Kỳ và Canada, chia sẻ: “MSD tự hào có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực nhi khoa và phòng ngừa bệnh do phế cầu khuẩn.

Trong nhiều thập kỷ qua, các loại vắc xin của MSD đã góp phần bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. Chúng tôi tự tin vắc xin phế cầu mới với số týp bao phủ rộng sẽ cung cấp thêm một nền tảng vững chắc giúp bảo vệ người dân Việt Nam, đặc biệt là trẻ nhỏ, khỏi những gánh nặng do phế cầu khuẩn mang lại.”

Chú trọng hợp tác vì nhiều triệu người Việt Nam

Gần 30 năm gắn bó với Việt Nam, MSD luôn chú trọng hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng. VNVC là một trong các đối tác đáng tin cậy và uy tín, với mạng lưới gần 220 trung tâm hiện đại trên toàn quốc, cung cấp nhiều loại vắc xin thiết yếu, vắc xin thế hệ mới cho cả trẻ em và người lớn.

MSD và VNVC vừa ký kết bản thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh khả năng tiếp cận vắc xin một cách kịp thời và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm có thể kiểm soát bằng tiêm chủng, bao gồm các bệnh do phế cầu khuẩn gây ra.

Thỏa thuận cũng bao gồm các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế của VNVC và tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác nghiên cứu thị trường cũng như hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp. Sự hợp tác này kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng và mở rộng phạm vi bảo vệ người dân trước các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vắc xin.

“Với mong muốn đem đến một giải pháp cân bằng, giúp bảo vệ sức khỏe của người dân Việt Nam nói chung và trẻ em Việt Nam nói riêng, MSD đã và đang nỗ lực hết mình để mang lại những lựa chọn tiên tiến giúp trẻ nhỏ Việt Nam có thêm giải pháp dự phòng bệnh truyền nhiễm.

Chúng tôi đang tăng tốc để đạt mục tiêu cứu sống và cải thiện cuộc sống của nhiều triệu người Việt đến năm 2025, mang niềm tự hào này vào lễ kỷ niệm 30 năm của công ty tại Việt Nam vào năm 2026”, bà Katharina Geppert cho biết thêm.