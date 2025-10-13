Sunshine Group - Tập đoàn đa ngành với nền tảng công nghệ tiên phong: Giải mã khát vọng lớn trong kỷ nguyên mới từ cuộc tái cấu trúc đột phá

TP - Chọn giai đoạn 2024 – 2025 làm điểm tựa, Sunshine Group đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh tái cấu trúc mạnh mẽ trên toàn hệ thống, đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong nền kinh tế số, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và song hành cùng khát vọng phụng sự quốc gia.

Khát vọng lớn của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới nhìn từ cuộc tái cấu trúc đột phá

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy cải cách thể chế và hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Sunshine Group đã khởi động một cuộc tái cấu trúc toàn diện từ giai đoạn 2024–2025, nhằm chuẩn hóa quản trị và tập trung nguồn lực cho chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Sunshine Group nỗ lực kiến tạo các công trình biểu tượng khắp ba miền

Một trong những trọng tâm của quá trình này là định vị lại sức mạnh cốt lõi trong lĩnh vực bất động sản, thông qua việc phát hành 600 triệu cổ phiếu để sáp nhập Sunshine Homes. Sau khi hoàn tất thương vụ, Sunshine Group sẽ ghi nhận quy mô vốn hóa vượt mốc 59.000 tỷ đồng, tương đương gần 2,3 tỷ USD, gia nhập nhóm các tập đoàn địa ốc quy mô hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Với nền tảng công nghệ vững chắc, Sunshine Group đang bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện, đồng hành cùng mục tiêu quốc gia về Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số

Song song, Sunshine Group cũng triển khai hàng loạt thương vụ M&A và mua lại doanh nghiệp theo Luật Cạnh tranh 2018, mở rộng sức mạnh hợp lực trong toàn hệ sinh thái. Cùng với quá trình này, là việc mở rộng danh mục quỹ đất và dự án “tỷ đô” với những dự án hàng hiệu và cao cấp nổi bật như: Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Palace Tay Ho, Noble Crystal Long Bien, Noble Palace Long Bien, Noble Palace Tay Thang Long, Noble Palace Garden, Noble Palace Riverside (Hà Nội), Sunshine Legend City (Hưng Yên), Sunshine Marina Mui Ne (Lâm Đồng), Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TPHCM)...

Ngay trong năm 2025, Tập đoàn đã đóng góp gần 20.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, hướng tới nhóm các Tập đoàn “Top” trong khu vực có nhiều đóng góp cho tăng trưởng GDP của Việt Nam

Trên cơ sở đó, Sunshine Group đang sở hữu danh mục dự án có pháp lý hoàn chỉnh, sẵn sàng bàn giao trong 2025 - 2026, với tổng giá trị sản phẩm ước tính hơn 200.000 tỷ đồng (chưa bao gồm các dự án đang được tháo gỡ pháp lý và chuẩn bị phát triển). TS. Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam đánh giá, những gì đang diễn ra tại Sunshine Group là “tín hiệu cho sự trỗi dậy của một thế hệ doanh nghiệp mới”, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ở thời điểm bản lề năm 2025.

Dành toàn bộ thặng dư trong hệ sinh thái hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ lõi

Với khát vọng kiến tạo giá trị thực và làm chủ công nghệ lõi trong kỷ nguyên số, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn đã từng chia sẻ tham vọng cần phải tạo ra một hệ sinh thái công nghệ do người Việt làm chủ. “Với những vấn đề cốt lõi của nền kinh tế số theo định hướng của Chính phủ về chuyển đổi số, thì chỉ có người Việt mới hiểu được bản chất và giải quyết từ gốc rễ, không thể phụ thuộc vào nước ngoài”, ông khẳng định. Chính vì vậy, Sunshine Group đã tiên phong đưa công nghệ 4.0 vào bất động sản ngay từ 2016, tạo dấu ấn với các dự án thông minh, hiện đại. Trong giai đoạn tái cấu trúc, tập đoàn đặt kế hoạch dành hết thặng dư trong hệ sinh thái để thực hiện chiến lược làm chủ công nghệ lõi, đầu tư từ khâu gốc rễ là đào tạo - giáo dục, R&D đến sản xuất, tập trung vào 2 lĩnh vực cốt lõi của kinh tế số là AI và bán dẫn.

Chiến lược này được hiện thực hoá từ Tập đoàn công nghệ Unicloud - đơn vị công nghệ mũi nhọn của Sunshine Group, đang sở hữu phòng lab và nhà máy công nghệ đầu tiên của Việt Nam hoạt động tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Cùng với đó là dự án Sunshine Empire - khu phức hợp quy mô bậc nhất Hà Nội với khách sạn 6 sao, văn phòng 4.0, tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí 5 sao và đặc biệt là Trung tâm R&D về AI hàng đầu khu vực. Đồng thời, Tập đoàn cũng đầu tư xây dựng trường liên cấp quốc tế S’School gần kề, hướng đến xây dựng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao ngay tại Việt Nam.

Hàng loạt giải pháp số hoá thực tiễn đang được Sunshine Group phát triển, trong đó có Noble App - siêu ứng dụng đầu tiên của người Việt cho phép đặt giá mua nhà ngay trên livestream, đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt vòng đời tài sản. Ứng dụng này cũng đang được phát triển thành sàn thương mại điện tử đa lĩnh vực quy mô lớn, với mục tiêu vươn lên trở thành nền tảng giao dịch số hàng đầu Việt Nam.

Phụng sự cộng đồng: Từ triết lý tạo “giá trị thực” tới chuỗi hoạt động thiện nguyện

Kiên định với triết lý “sản phẩm thực, giá trị thực”, Sunshine Group luôn nhất quán về chất lượng khi phát triển gần 30 dự án bất động sản cao cấp trên cả nước với những giá trị cốt lõi về vị trí, thiết kế, tiện ích, quy hoạch và công nghệ thông minh… dành cho người dùng cuối.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về an sinh xã hội, Sunshine Group đang triển khai 20.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý dành cho người trẻ, với hai dự án tiên phong là Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP.HCM) và Sunshine Legend City (Hưng Yên) vừa được khởi công ngày 19/8 vừa qua.

Song song, các chương trình thiện nguyện vì giáo dục, y tế, an sinh xã hội vẫn được triển khai xuyên suốt. Gần đây nhất, sau 20 phiên livestream NobleGo, Sunshine Group đã trích lập 10 tỷ đồng thiện nguyện, hiện thực hóa cam kết đóng góp 500 triệu đồng mỗi phiên để đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Kết hợp hài hoà giữa kinh doanh cùng trách nhiệm phụng sự cộng đồng, Sunshine Group đang khẳng định tinh thần đồng hành cùng đất nước trên hành trình vươn tới thịnh vượng, nơi mỗi bước tiến của doanh nghiệp cũng là một đóng góp cho xã hội và tương lai chung của dân tộc.