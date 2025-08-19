Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải bóng đá tứ hùng mùa 2: sôi nổi, gắn kết và ý nghĩa

P.V

Chiều 16/8, tại sân bóng Trường THPT Tây Hồ (Phú Thượng, Hà Nội) đã diễn ra Giải bóng đá Tứ Hùng mùa 2 với sự tham dự của 4 đội: Tổng công ty UDIC, Ciputra Hanoi, Tạp chí Công Thương (CT) và Báo Kinh tế & Đô thị (KTDT).

Giải đấu kế thừa thành công từ mùa giải 2024, mang đến bầu không khí thể thao sôi nổi, hào hứng. Các trận đấu đã diễn ra vô cùng sôi nổi cuốn hút, giầu cảm xúc.

1-5350.jpg

Trong trận chung kết, Tạp chí Công Thương và báo KTDT thi đấu ngang tài ngang sức, phải phân định bằng loạt sút luân lưu 11m. Chung cuộc, Tạp chí Công Thương giành ngôi vô địch, trong khi báo KTDT với lối chơi trẻ trung, thể lực dồi dào – giành ngôi Á quân.

3.jpg

Đến dự và cùng giao lưu với các đội bóng có ông Giang Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT UDIC; ông Hoàng Hùng Quang – Phó Tổng Giám đốc Ciputra Hanoi; ông Trần Quốc Toản – Giám đốc Ciputra Hanoi cùng đại diện lãnh đạo của các đơn vị có đội tham dự giải. Sự hiện diện của các lãnh đạo càng làm không khí thi đấu thêm phần trang trọng, ý nghĩa.

4.jpg
5.jpg

Giải bóng đá Tứ Hùng mùa 2 không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thể thao mà còn tạo cơ hội để các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường gắn kết và hợp tác. Đặc biệt, sự kiện còn mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội.

P.V
