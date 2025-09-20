Giải bóng đá Đam San Open Cup mùa 2 chính thức khởi động

Tháng 9 năm 2025, PT&T Group chính thức công bố khởi động giải bóng đá Đam San Open Cup mùa 2. Đây là giải thường niên dành cho các doanh nghiệp, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và những người đang hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng.

Với tinh thần “Kết nối - Giao lưu - Lan tỏa”, Đam San Open Cup 2025 không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là sự kiện văn hóa cộng đồng, nơi khơi nguồn năng lượng, nuôi dưỡng tình đồng đội và lan tỏa khát vọng phát triển bền vững.

Tại giải đấu năm nay, đội Vô địch sẽ nhận Cúp, cờ, huy chương và tiền mặt; đội Á quân và đội Hạng Ba sẽ nhận cờ, huy chương và tiền mặt.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải cá nhân: Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc, Cầu thủ trẻ xuất sắc, Giải Fair Play, cùng những hạng mục bình chọn như Bàn thắng đẹp nhất, Pha cứu thua ấn tượng nhất.

Toàn bộ khoản phạt thẻ trong giải sẽ được Ban Tổ chức hạch toán, công bố và gửi tặng Quỹ Ban Mai Xanh - Quỹ hỗ trợ hệ thống cô nhi viện Vinh Sơn.

Lịch trình giải đấu

27/9/2025: Họp báo & bốc thăm chia bảng

11/10 – 26/10/2025: Vòng bảng

01/11/2025: Tứ kết

08/11/2025: Bán kết

15/11/2025: Chung Kết

22/11/2025: Gala tri ân Nhà tài trợ & 16 đội bóng, kết hợp trận giao hữu thiện nguyện

Địa điểm: Sân Saca Arena - Rạch Chiếc, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Với quy mô 16 đội bóng, thi đấu theo thể thức chia bảng và loại trực tiếp mùa giải 2025 hứa hẹn sôi động hơn bao giờ hết. Ngoài ra trong phạm vi giải lễ còn có các hoạt động bên lề kết nối doanh nghiệp, kiến trúc sư, nhà thầu, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

Giải đấu nhận được sự đồng hành, tài trợ của các doanh nghiệp trong ngành Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng và các đối tác chiến lược. Danh sách nhà tài trợ chính thức sẽ được công bố trong buổi họp báo ngày 27/9/2025.

Thông tin liên hệ truyền thông và tài trợ

Ban Tổ Chức Đam San Open Cup 2025

Website: www.pttgroup.asia

Email: contact@pttgroup.asia

Hotline: 0379692645 (Mr. Kiên)