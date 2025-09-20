Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Giải bóng đá Đam San Open Cup mùa 2 chính thức khởi động

Thúy Hiền

Tháng 9 năm 2025, PT&T Group chính thức công bố khởi động giải bóng đá Đam San Open Cup mùa 2. Đây là giải thường niên dành cho các doanh nghiệp, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và những người đang hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng.

Với tinh thần “Kết nối - Giao lưu - Lan tỏa”, Đam San Open Cup 2025 không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là sự kiện văn hóa cộng đồng, nơi khơi nguồn năng lượng, nuôi dưỡng tình đồng đội và lan tỏa khát vọng phát triển bền vững.

img-20250919-190916.jpg

Tại giải đấu năm nay, đội Vô địch sẽ nhận Cúp, cờ, huy chương và tiền mặt; đội Á quân và đội Hạng Ba sẽ nhận cờ, huy chương và tiền mặt.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải cá nhân: Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc, Cầu thủ trẻ xuất sắc, Giải Fair Play, cùng những hạng mục bình chọn như Bàn thắng đẹp nhất, Pha cứu thua ấn tượng nhất.

Toàn bộ khoản phạt thẻ trong giải sẽ được Ban Tổ chức hạch toán, công bố và gửi tặng Quỹ Ban Mai Xanh - Quỹ hỗ trợ hệ thống cô nhi viện Vinh Sơn.

Lịch trình giải đấu

27/9/2025: Họp báo & bốc thăm chia bảng

11/10 – 26/10/2025: Vòng bảng

01/11/2025: Tứ kết

08/11/2025: Bán kết

15/11/2025: Chung Kết

22/11/2025: Gala tri ân Nhà tài trợ & 16 đội bóng, kết hợp trận giao hữu thiện nguyện

Địa điểm: Sân Saca Arena - Rạch Chiếc, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Với quy mô 16 đội bóng, thi đấu theo thể thức chia bảng và loại trực tiếp mùa giải 2025 hứa hẹn sôi động hơn bao giờ hết. Ngoài ra trong phạm vi giải lễ còn có các hoạt động bên lề kết nối doanh nghiệp, kiến trúc sư, nhà thầu, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

Giải đấu nhận được sự đồng hành, tài trợ của các doanh nghiệp trong ngành Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng và các đối tác chiến lược. Danh sách nhà tài trợ chính thức sẽ được công bố trong buổi họp báo ngày 27/9/2025.

Thông tin liên hệ truyền thông và tài trợ

Ban Tổ Chức Đam San Open Cup 2025

Website: www.pttgroup.asia

Email: contact@pttgroup.asia

Hotline: 0379692645 (Mr. Kiên)

Thúy Hiền
PT&T Group
#Giải bóng đá Đam San Open Cup #Đam San Open Cup 2025 #giải thể thao doanh nghiệp #kiến trúc sư #xây dựng

Cùng chuyên mục