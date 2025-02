Giải bóng chuyền VĐQG 2025: 16 đội tranh giải thưởng hơn 2 tỷ đồng

TPO - Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 xác định nhà tài trợ mới, sẵn sàng khởi tranh từ cuối tháng 3.

Sáng 13/2, Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam công bố lịch tổ chức Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Theo đó, giải đoạn 1 diễn ra từ 22/3 đến 31/3 tại Nhà thi đấu Huyện Đông Anh – Hà Nội. Giai đoạn 2 và vòng chung kết diễn ra từ 10/10 đến 19/10 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Giải đấu có 2 nội dung nam và nữ. 8 đội bóng chuyền nam tranh tài tại giải là Biên Phòng MB, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, LaVie Long An, LP Bank Ninh Bình, Sanest Khánh Hoà và Thể Công Tân Cảng. Giải nữ quy tụ 8 đội bóng gồm Geleximco Thái Bình, Hoá chất Đức Giang Lào Cai, LP Bank Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Thông tin Đông Bắc, Vietin Bank, VTV Bình Điền Long An và Xi măng Long Sơn Thanh Hoá.

Đây là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ngoài ra, giải vô địch quốc gia cũng là căn cứ để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đánh giá năng lực, chuẩn bị lực lượng cho các đội tuyển quốc gia hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan và các giải đấu quốc tế quan trọng khác trong năm 2025.

Tổng giá trị giải thưởng của Giải bóng chuyền VĐQG 2025 là 2,28 tỷ đồng. Trong đó, 2 đội vô địch nội dung nam và nữ nhận 500 triệu đồng mỗi đội. Các đội giải nhì được thưởng 300 triệu đồng, giải ba được thưởng 200 triệu đồng. Đội xếp hạng tư nhận 100 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức trao một số giải cá nhân 10 triệu đồng cho các vận động viên, huấn luyện viên và tổ trọng tài xuất sắc.

Bóng chuyền nữ Việt Nam hiện ngày càng sôi động, đặc biệt mới đây có sự trở lại của chủ công Trần Thị Thanh Thuý. Đội tuyển bóng chuyền nữ cũng hội tụ những gương mặt xuất sắc từ các đội bóng, được chờ đợi sẽ đổi màu huy chương ở SEA Games 33.