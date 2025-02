TPO - Giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã bắt đầu có được nguồn thu từ bản quyền truyền hình, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển và nâng tầm các giải đấu trong nước.

Trước thềm Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường chia sẻ: “Về cơ bản, giải đấu vẫn được đối tác truyền hình VTVCab phát trực tiếp. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã được đơn vị này hỗ trợ phát sóng và có chi phí theo khoản quy định. Hiện tại, đơn vị này được giữ bản quyền phát giải vô địch quốc gia. Cũng có thể hiểu, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bán được bản quyền truyền hình cho đối tác".

Theo ông Lê Trí Trường, giá trị bản quyền phù hợp với thỏa thuận các bên và số tiền thu về từ đây được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bổ sung thêm vào các hoạt động của từng đội tuyển bóng chuyền quốc gia trong tập huấn, tham gia các giải quốc tế. Đây cũng là năm thứ hai Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ban tổ chức giải thu được một khoản phí từ bản quyền truyền hình, sau mùa giải 2024.

Trước đây, giải bóng chuyền vô địch quốc gia, giải hạng A toàn quốc và một số giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của bóng chuyền Việt Nam đã được tường thuật trực tiếp trên kênh sóng của truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab), nhưng vẫn đang là miễn phí. Bởi lẽ, hai bên đang song hành, hỗ trợ nhau để nâng cao hình ảnh các giải đấu của môn bóng chuyền trong nước, qua đó tăng sức hút với khán giả.

Với việc bóng chuyền đang dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, thu hút đông đảo khán giả theo dõi chỉ sau bóng đá, thì câu chuyện bán bản quyền truyền hình đã được đề cập đến.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ khởi tranh ngày 22/3 tại nhà thi đấu huyện Đông Anh (Hà Nội). Năm nay, giải thu hút sự tham gia tranh tài của 16 đội gồm Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Long An, Hà Nội, Công an TPHCM (nam) và VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, Geleximco Thái Bình, TPHCM (nữ).