TKV khai mạc giải bóng chuyền phong trào năm 2024

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao năm 2024, sáng nay 14/8, tại Nhà sinh hoạt công nhân Công ty Than Dương Huy - TKV, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền phong trào TKV năm 2024 chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) 10/10 (1994 - 2024).

Dự khai mạc có đại biểu Phòng Văn hóa Thể thao thành phố Cẩm Phả; đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; đại biểu Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh; Đoàn Thanh niên TKV; Đoàn Than Quảng Ninh; Hội đồng Câu lạc bộ Văn hóa Thể thao TKV; Ban tổ chức giải; lãnh đạo các đơn vị; lãnh đạo Công ty Than Dương Huy - TKV; Tổ trọng tài và các huấn luyện viên, vận động viên (VĐV)… Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Việt Hưng - Phó Chánh Văn phòng TKV, Phó Trưởng ban Thường trực tổ chức giải nhấn mạnh, giải bóng chuyền phong trào TKV năm 2024 nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phát triển các môn thể thao phong trào nói chung và bóng chuyền nói riêng; tăng cường giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trong TKV, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công nhân, người lao động trong Tập đoàn, tăng cường rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hoá tinh thần của người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) 10/10 (1994 - 2024). Giải bóng chuyền phong trào TKV năm 2024 được tổ chức với 3 nội dung thi đấu: Nam đội mạnh, Nam phong trào và Nữ phong trào, đã thu hút sự tham gia của 16 đơn vị (tăng 03 đơn vị so với giải năm 2023) với tổng số 23 đội bóng nam, nữ đến từ các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc TKV, với tổng số trên 250 vận động viên (tăng hơn 80 VĐV so với giải năm 2023), trong đó có 45 VĐV là người dân tộc thiểu số. Giải bóng chuyền phong trào TKV năm 2024 được tổ chức tại Nhà sinh hoạt công nhân Công ty Than Dương Huy - TKV và Nhà thi đấu đa năng thành phố Cẩm Phả từ ngày 14-16/8/2024. P.V