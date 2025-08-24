Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng trên đỉnh cao, tỷ giá 'hạ nhiệt'

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (24/8), giá vàng trong nước tăng mạnh lên đỉnh mới. Tỷ giá USD hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác cùng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 126,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất của vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng lên mức kỷ lục mới. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 118,7 - 121,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 118,3 - 121,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

V2.jpg
Giá vàng nhẫn và miếng SJC đều lập đỉnh mới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.372 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.298 đồng/USD.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại quay đầu giảm sau khi lập đỉnh gần 26.600 đồng/USD.

Cụ thể, tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết giá USDở mức 26.130 - 26.520 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD trên thị trường tự do hôm nay giao dịch 26.510 - 26.580 đồng/USD mua - bán.

Trước diễn biến "nóng" tỷ giá USD thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo về kế hoạch bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày.

Chính sách này sẽ được áp dụng trong hai ngày 25 và 26/8, nhưng giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, giá bán 26.550 đồng/USD.

Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về thế cân bằng.

Với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa 3 lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa 2 lần.

Ngọc Mai
