Giá vàng liên tục phá đỉnh

TPO - Sáng nay (4/9), giá vàng trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới theo giá vàng thế giới. Trong đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 129 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý… cũng đồng loạt tăng mạnh giá bán vàng miếng SJC lên mốc cao kỷ lục 133,4 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng lên mốc kỷ lục mới. Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 126 - 129 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều lập kỷ lục mới.

Vàng nhẫn do Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 123,5 - 128,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.556 USD/ounce, tăng 15 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 113 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức cao hơn vàng thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Từ ngày 10/10, theo Nghị định 232 sửa đổi một số điều Nghị định 24/2012 về quản lý kinh doanh vàng, cơ chế độc quyền vàng miếng sẽ được xóa bỏ. Theo đó, cơ quan quản lý sẽ cấp phép sản xuất vàng miếng cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện về vốn và một số yêu cầu khác. Chính sách này được nhiều chuyên gia kỳ vọng giúp giảm chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.246 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ giao dịch +/-5% được quy định, tỷ giá trần 26.508 đồng/USD, còn tỷ giá sàn 23.984 đồng/USD.

Tại Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.138 - 26.508 đồng/USD mua - bán, tăng 26 đồng mua vào và 6 đồng bán ra so với hôm qua.

Nhiều ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tỷ giá tăng từ 6 đến 26 đồng/USD so với hôm qua, trong đó chiều mua tăng mạnh hơn chiều bán. Tại BIDV niêm yết giá USD 26.168 - 26.508 đồng/USD. VietinBank đưa ra giá mua cao nhất thị trường 26.196 đồng/USD, trong khi giá bán cũng giữ ở 26.508 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới 26.750 - 26.880 đồng/USD, tăng mạnh 150 đồng so với hôm qua.