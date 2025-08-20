Hà Nội: Giá thịt lợn lao dốc

TPO - Dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh khiến người chăn nuôi chao đảo, người tiêu dùng e ngại, giá thịt lợn trong nước liên tục giảm sâu. Cơ quan chức năng chỉ rõ 3 vấn đề lớn khiến dịch bệnh kéo dài.

Ngại ăn thịt lợn

Đầu năm nay, giá lợn hơi trong nước khởi sắc, đỉnh điểm vào tháng 4, giá có lúc chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg - mức cao nhất trong gần hai năm qua. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, khi dịch tả lợn châu Phi lan rộng trên toàn quốc, giá thịt lợn hơi lập tức quay đầu giảm nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo khảo sát ngày 19/8, giá lợn hơi liên tục giảm tại cả ba miền, hiện tại giá lợn hơi trên cả nước dao động từ 55.000 - 63.000 đồng/kg.

Dự báo đến cuối năm, giá thịt lợn vẫn có khả năng tăng.

Trong những tuần gần đây, sức mua thịt lợn tại Hà Nội có xu hướng giảm rõ rệt khi người tiêu dùng tỏ ra lo ngại về dịch tả lợn châu Phi. Không ít gia đình lựa chọn mua tại siêu thị thay vì chợ truyền thống để yên tâm hơn với nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Chị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất lo ngại khi nghe tin về dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát. Trước đây, ngày nào gia đình tôi cũng ăn thịt lợn. Tuy nhiên, hiện tại, tôi không dám ăn thịt lợn nữa, phải chuyển sang ăn thịt gà, bò, hải sản… Hiện tại, gia đình tôi chỉ ăn thịt lợn 2-3 bữa/tuần”.

Anh Tuân, chủ một của hàng bún chả (Mai Động, Hà Nội) cho biết: “Lượng khách đến quán gần đây giảm mạnh, một số khách quen cũng không đến. Họ ngại dịch bệnh nên hạn chế ăn ở các hàng quán bên ngoài”.

Tâm lý này không chỉ tác động đến thói quen tiêu dùng của người dân mà còn ảnh hưởng mạnh đến các tiểu thương và người chăn nuôi.

Tại chợ Khâm Thiên, chị Trần Thị Thu, tiểu thương có hơn 5 năm buôn bán thịt heo cho hay: “Lượng hàng tiêu thụ giảm mạnh so với tháng trước. Trước đây, bình thường tôi lấy hơn 2,5 tạ mỗi ngày, nay giảm xuống chỉ còn 1,8 tạ mà vẫn chưa bán hết. Nếu nhập hàng nhiều quá, không bán được thì phải hạ giá cho các quán cơm bình dân".

Ngược lại, tại hệ thống siêu thị lớn, sức mua thịt heo lại tăng đáng kể. Đại diện một siêu thị cho biết, từ khi dịch bệnh bùng phát từ tháng 6, lượng thịt heo bán ra tăng hơn 15% so với tháng trước.

Lượng thịt bán ra tại các siêu thị có xu hướng tăng.

Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam nhận định, giá thịt lợn đang chạm đáy. Nếu dịch bệnh sớm được kiểm soát, nguồn cung ổn định trở lại, người nuôi ngừng bán tháo thì giá hoàn toàn có thể phục hồi trong thời gian ngắn.

Dự báo đến cuối năm, giá thịt lợn vẫn có khả năng tăng nhưng mức tăng sẽ khó đạt được như những năm trước. Yếu tố then chốt để ngăn đà giảm giá và bảo vệ sinh kế của hàng triệu hộ nuôi là công tác kiểm soát dịch tả lợn châu Phi. Nếu dịch bệnh được khống chế, không chỉ hộ nuôi nhỏ lẻ mà cả doanh nghiệp lớn cũng tránh được cảnh phải hạ giá thành.

3 vấn đề liên quan dịch bệnh

Dịch tả lợn châu Phi (ASF) tiếp tục diễn biến phức tạp và gây áp lực lớn lên ngành chăn nuôi trong nước. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), hiện cả nước vẫn còn 926 ổ dịch tại 34 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy đã vượt 330.000 con, chiếm gần 1% tổng đàn. Dịch bệnh chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tập trung mạnh trong tháng 7 và chỉ mới có dấu hiệu giảm nhẹ từ đầu tháng 8.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi

Ông Lê Toàn Thắng - Trưởng phòng Quản lý Thuốc thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) - cho biết, ASF hiện nay chủ yếu tái phát từ các ổ dịch cũ và xảy ra ở những hộ nuôi có điều kiện vệ sinh, an toàn sinh học thấp. Bình quân mỗi ổ dịch chỉ khoảng 50 - 60 con, nhưng mức độ lây lan vẫn đáng lo ngại.

Phân tích nguyên nhân khiến dịch bệnh kéo dài, ông Thắng chỉ ra ba vấn đề lớn:

Thứ nhất, virus gây ra ASF có sức đề kháng cao, tồn tại lâu trong môi trường và trong sản phẩm thịt chưa nấu chín từ 3 đến 6 tháng. Đường lây truyền cũng đa dạng, từ tiếp xúc trực tiếp, qua phân, máu. Thêm vào đó, sự xuất hiện của chủng virus tái tổ hợp khiến tình hình thêm phức tạp.

Thứ hai, nhiều địa phương chưa giám sát và báo cáo dịch kịp thời, còn lỏng lẻo trong việc kiểm soát vận chuyển, giết mổ và lưu thông lợn.

Thứ ba, Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới có vắc xin thương mại phòng ASF, song tỷ lệ tiêm phòng còn thấp.

Bộ NN&MT đề nghị huy động tối đa lực lượng để xử lý dứt điểm các ổ dịch, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại, khuyến cáo người dân sử dụng vắc xin chống ASF cho đàn lợn thịt...