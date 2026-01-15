Gia Lai chấp thuận doanh nghiệp liên quan FLC đầu tư Dự án Sân golf Đak Đoa

UBND tỉnh Gia Lai vừa chính thức công bố quyết định chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex là nhà đầu tư thực hiện Dự án Sân golf Đak Đoa. Đây là bước triển khai quan trọng của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn với định hướng mở rộng không gian phía Tây, thu hút các dòng vốn đầu tư mới và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Theo quyết định, Dự án Sân golf Đak Đoa có quy mô 36 lỗ golf, diện tích hơn 171 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Dự án được triển khai trong giai đoạn từ quý I/2026 đến quý IV/2029; trong đó, thời gian từ quý I/2026 đến quý III/2029 dành cho công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng, quý IV/2029 hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng. Đây là tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ thể thao – giải trí và du lịch, đóng vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển kinh tế dịch vụ của tỉnh Gia Lai.

Vị trí dự án tại xã Đak Đoa, được xem là cửa ngõ quan trọng để kết nối các vùng phía Tây của tỉnh với trung tâm thành phố Pleiku và các tỉnh Tây Nguyên. Thông qua quá trình triển khai dự án, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật sẽ từng bước được đầu tư, mở rộng và nâng cấp đồng bộ, góp phần cải thiện điều kiện giao thông, hạ tầng kỹ thuật và diện mạo đô thị khu vực Đak Đoa và vùng lân cận.

Bên cạnh vai trò thúc đẩy đầu tư và hạ tầng, dự án còn góp phần hoàn thiện các định hướng phát triển không gian kiến trúc – cảnh quan theo quy hoạch đã được phê duyệt. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lâm nghiệp và an ninh trật tự, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và môi trường.

Đáng chú ý, Dự án Sân golf Đak Đoa được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt trong các giai đoạn thi công xây dựng và vận hành dự án. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần hình thành các ngành nghề dịch vụ mới, tạo thêm cơ hội việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân khu vực.

Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex được thành lập năm 2010, trụ sở tại Hà Nội, là doanh nghiệp có liên quan đến hệ thống các công ty thành viên của Tập đoàn FLC. Việc lựa chọn doanh nghiệp này để thực hiện một dự án quy mô lớn tại Gia Lai cho thấy nỗ lực của tỉnh trong việc tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việc chấp thuận nhà đầu tư Dự án Sân golf Đak Đoa đánh dấu một bước tiến cụ thể trong lộ trình thu hút đầu tư và phát triển không gian phía Tây Gia Lai, phù hợp với định hướng tăng cường dịch vụ chất lượng cao, du lịch nghỉ dưỡng và các hoạt động kinh tế – xã hội có ảnh hưởng rộng hơn. Khi dự án hoàn thành, đây sẽ không chỉ là một điểm đến thể thao – du lịch tầm quốc tế mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược nâng tầm giá trị kinh tế của cả khu vực Tây Nguyên trong các thập kỷ tới.