Gia đình 7 người cùng nhập viện nghi do ăn tiết canh bò

Bảy người trong một gia đình ở Quảng Bình đã cùng dùng món tiết canh bò. Sau khi ăn, tất cả đều có biểu hiện đau đầu, khô cổ, tê chân tay, nôn ói.

Các trường hợp này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Trong đó, 4 người ngộ độc nặng.

Khi nhập viện, cả 7 bệnh nhân đều có biểu hiện đau đầu, khô cổ, tê chân tay, hoa mắt, chóng mặt, nôn ói. Sau khi được thăm khám, xét nghiệm và điều trị, tình trạng của 7 người đã tạm ổn. Các bệnh nhân được theo dõi thêm tại bệnh viện.

Vào mùa hè, nhiệt độ tăng cao 37-40 độ C là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển mạnh so với thời tiết bình thường. Đây cũng là thời điểm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường do rác, nước thải và sự phát triển mạnh của côn trùng truyền bệnh như ruồi, nhặng, gián, muỗi...

Trong môi trường nắng nóng, nhiều loại vi khuẩn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người có điều kiện phát triển và lây lan như E.coli gây bệnh đường ruột, tiêu chảy; Salmonella gây bệnh thương hàn; Shigella gây đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc đường ruột; Staphylococcus aureus gây mủ ở vết thương; Vibrio cholerae gây bệnh tả...

Người bị ngộ độc thực phẩm có nhiều biểu hiện khác nhau tùy mức độ. Nhẹ nhất là đau bụng, nôn, tiêu chảy, mất nước... nặng hơn là tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, liệt, co giật, hôn mê…

Để bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người tiêu dùng cần chọn mua những thực phẩm tươi, có thời hạn sử dụng lâu dài, rõ nguồn gốc...

Bên cạnh đó, người dân không nên dự trữ quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh; không để lẫn, chế biến thực phẩm sống với thực phẩm chín; đảm bảo ăn chín uống sôi; hạn chế ăn đồ sống, tái.

Người dân cũng chú ý không ăn các thực phẩm hết hạn sử dụng, ôi thiu hay có mùi vị, màu sắc lạ; bảo quản kỹ thực phẩm bằng cách che, đậy trong hộp đựng, tủ lạnh, tránh ruồi, muỗi, nhặng...

Mọi người cần hâm nóng thực phẩm sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh; rã đông thực phẩm hoàn toàn trước khi nấu; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ không gian nhà cửa, khu vực bếp của gia đình, luôn rửa tay sạch trước khi cầm nắm, chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh.

Link gốc: https://lifestyle.zingnews.vn/nhieu-nguoi-cung-nhap-vien-nghi-do-an-tiet-canh-bo-post1445549.html?