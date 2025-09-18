Giá chung cư Hà Nội tăng gấp 3

TPO - Trong thập kỷ qua, giá căn hộ chung cư Hà Nội tăng gấp 3 lần, khiến giấc mơ an cư của nhiều người ngày càng xa vời.

Giá chung cư leo thang

Khoảng một thập kỷ trước, giá căn hộ chung cư trung bình tại Hà Nội dao động ở mức 18–25 triệu đồng/m2. Đến năm 2024–2025, giá trung bình căn hộ trên thị trường sơ cấp tại Hà Nội đã vượt ngưỡng 50–70 triệu đồng/m2, trong khi nhiều dự án cao cấp ở khu vực trung tâm và phía Tây giá chào bán lên tới 100–150 triệu đồng/m2. Như vậy, chỉ trong vòng 10 năm, giá bán đã tăng gấp 3 lần.

Theo ghi nhận của PV, năm 2015, hàng nghìn căn hộ tại tổ hợp 12 tòa chung cư HH ở khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt được mở bán với giá dao động 13,5-15,5 triệu đồng/m2. Sau 10 năm sử dụng, các căn hộ tại đây tăng rất cao.

Hiện nay, mức giá rao bán căn hộ khu chung cư HH Linh Đàm 35-40 triệu đồng/m2. Các căn hộ có vị trí đẹp, nội thất được làm lại có giá 40-45 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ chung cư Hà Nội liên tục leo thang, tăng gấp hơn 3 lần sau 10 năm. Trong ảnh: tổ hợp 12 tòa chung cư HH ở khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

Hay dự án nhà ở xã hội Đồng Mô Đại Kim (tên thương mại Đại Kim Building) thuộc phường Định Công, giá bán ban đầu là gần 15 triệu đồng/m2. Dự án này bàn giao cho người dân về ở được hơn 7 năm. Hiện tại, một số căn được rao bán với giá lên đến 70-80 triệu đồng/m2 (gấp tới 5 lần so với giá mở bán – PV).

Thậm chí, có những dự án chung cư mới đưa vào sử dụng chưa đến 5 năm nhưng giá cũng tăng gần gấp 3 lần. Đơn cử, tại chung cư Phương Đông Green Park (phường Yên Sở), năm 2020, giá căn hộ mở bán khoảng 27-30 triệu đồng/m2. Hiện tại, căn hộ tại đây đang được rao bán ở mức 75-80 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí.

Theo báo cáo của một số đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, có nhiều nguyên nhân khiến giá chung cư Hà Nội leo thang trong thập kỷ qua, như: quỹ đất khan hiếm; chuyển dịch phân khúc khi các chủ đầu tư tập trung vào dòng sản phẩm trung – cao cấp, thay vì nhà ở giá rẻ; chi phí xây dựng và vật liệu tăng cao; hạ tầng đô thị mở rộng…

"Giấc mơ nhà ở" ngày càng xa vời

Trong khi giá căn hộ tại Hà Nội đã gấp hơn 3 lần trong 10 năm qua, nhưng thu nhập của người lao động chỉ tăng bình quân 6-7%/năm. Điều này khiến giấc mơ có nhà của nhiều người ngày càng xa vời.

Giá chung cư Hà Nội tăng cao trong khi thu nhập người dân không theo kịp, khiến giấc mơ an cư của nhiều người ngày càng xa vời.

Dữ liệu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, tại Hà Nội, giai đoạn 2014 đến giữa năm nay, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,1 triệu đồng/tháng lên 8,3 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, giá căn hộ chung cư trung bình lại tăng nhanh gấp ba, từ mức 25 triệu đồng/m2 lên tới 75,5 triệu đồng/m2.

Năm 2014, một gia đình với 2 lao động có thu nhập trung bình và dành toàn bộ để mua nhà thì cũng phải mất đến 18 năm mới có thể tích lũy đủ để sở hữu căn hộ 70 m2 với 2 phòng ngủ (trị giá khoảng 1,75 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay, với mức thu nhập bình quân đầu người là 8,3 triệu đồng/tháng, và căn hộ 70m2, 2 phòng ngủ giá đã lên tới 5,3 tỷ đồng, gia đình trên phải mất tới gần 27 năm nếu dành toàn bộ thu nhập cho mua nhà.

Theo VARS IRE, nếu không có giải pháp tổng thể từ chính sách phát triển mạnh nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền, đồng thời kiểm soát chặt chẽ mặt bằng giá, để tránh tình trạng giá tăng vượt xa thu nhập thực tế, “giấc mơ nhà ở” sẽ vẫn xa vời với đại đa số người trẻ...