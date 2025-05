Giá chung cư tại Hà Nội, TP HCM qua thời tăng nóng

TPO - Quý I vừa qua, giá chung cư được rao bán tại Hà Nội, TPHCM chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024 nhưng vẫn “neo cao” ở mức cao.

Giá chung cư chững lại

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản quý I, giá chung cư tại các đô thị lớn như TP. Hà Nội, TPHCM, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng nhìn chung không có nhiều biến động so với quý IV/2024.

Cụ thể, phân khúc bình dân có giá dưới 45 triệu đồng/m2; phân khúc trung cấp có giá dao động từ 45-70 triệu đồng/m2; phân khúc cao cấp có giá từ 70 triệu đồng/m2 trở lên và một số dự án trên 100 triệu đồng/m2; phân khúc siêu sang đã xuất hiện ở một vài dự án có mức giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m2.

Trong quý I, theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh, thành phố lớn gồm Hà Nội, TP HCM thì giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn đã chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024.

Tại Hà Nội, theo khảo sát của Bộ Xây dựng, giá rao bán chung cư The Pavilion khoảng 50-64 triệu đồng/m2; dự án The Sakura - Vinhomes Smart City có giá rao bán khoảng 60-80 triệu đồng/m2, dự án The Canopy Residences có giá rao bán khoảng 65-73 triệu đồng/m2.

Vinhomes D'Capitale (Cầu Giấy) có giá rao bán khoảng 75-110 triệu đồng/m2; Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) có giá rao bán khoảng 70-82 triệu đồng/m2; Eco Lake View (Hoàng Mai) có giá rao bán khoảng 58-70 triệu đồng/m2.

Vinhomes Ocean Park tại phân khu The Zurich có giá rao bán khoảng 55-67 triệu đồng/m2; Dự án The Sapphire – Vinhomes Smart City có giá rao bán khoảng 55-72 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, giá rao bán dự án Thủ Thiêm Green House (quận 2) khoảng 27-31 triệu đồng/m2; dự án căn hộ Green River (quận 8) có giá rao bán khoảng 35-45 triệu đồng/m2, Dự án Diamond Centery có giá rao bán khoảng 61-75 triệu đồng/m2.

Eco Green Sài Gòn (Quận 7) có giá rao bán khoảng 65-83 triệu đồng/m2; Dự án Diamond Centery có giá rao bán khoảng 62-75 triệu đồng/m2; Dự án Glory Heights - Vinhomes Grand Park có giá rao bán khoảng 50-67 triệu đồng/m2; Dự án The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park, quận 9 có giá rao bán khoảng 45-61 triệu đồng/m2.

Bộ Xây dựng cho biết, trong quý I đầu năm nay có 14 dự án với quy mô khoảng 3.813 căn đã hoàn thành (miền Bắc có 8 dự án; miền Nam có 6 dự án).

Về số lượng dự án được cấp phép mới, có 26 dự án với quy mô khoảng 15.780 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng 144% quý IV/2024 và bằng 136% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, tại miền Bắc có 15 dự án, tại miền Trung có 7 dự án, tại miền Nam có 4 dự án.

Hiện đã có 59 dự án với quy mô khoảng 19.760 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trong đó, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 96,7% so với quý IV/2024 và bằng 155,2% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, tại miền Bắc có 38 dự án, miền Trung có 14 dự án, miền Nam có 7 dự án.

Dữ liệu của kênh Batdongsan.com cho thấy, thị trường chung cư Hà Nội bắt đầu chững giá từ cuối 2024. Giá chào bán và lượng giao dịch tại nhiều dự án có chiều hướng đi xuống so với cùng kỳ. Mức giảm 2-5% so với đầu năm ngoái.

Giá sẽ tiếp tục giảm?

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Savills Hà Nội nhận định: "Trong quý I năm 2025, giá bất động sản trên thị trường sơ cấp đã giảm. Gần một nửa trong tổng số 400 dự án chúng tôi khảo sát cho thấy, giá đã giảm so với quý trước. Dự báo quý II năm 2025, xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì, người mua và người bán có thể gặp được nhau".

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao Công ty CB Richard Ellis Việt Nam (CBRE) Hà Nội, cho biết, giá chung cư Hà Nội chững lại là diễn biến dễ hiểu sau hai năm tăng nóng đến 35 - 40%. Ở những quý trước, giá nhà có thể leo thang 8 - 9% nhưng đến nay chỉ còn khoảng 3%. Lý do là nhiều chủ nhà đã bắt đầu điều chỉnh giá bán sau thời gian "ôm", kỳ vọng bán giá cao. Nếu không giảm bớt, tài sản của họ sẽ khó thanh khoản bởi tâm lý chung của người mua "đang chùn bước".

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property cho rằng, nguồn cung mới hết khan hiếm và tâm lý người mua ổn định trở lại khiến chung cư khó hút dòng tiền đầu tư mạnh như năm ngoái.

Ghi nhận từ thị trường cho thấy, một bộ phận người có thu nhập thấp, hoặc trung bình đang tích cực tìm kiếm các dự án nhà ở xã hội mới, sắp sửa mở bán từ cuối quý II năm nay.

Vào thời điểm chung cư nóng sốt, nhiều nhà đầu tư đã dịch chuyển dòng vốn, tìm mua căn hộ cho thuê, càng đẩy giá chung cư tăng nhanh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, theo ghi nhận từ các sàn giao dịch bất động sản, người tìm kiếm mua chung cư chủ yếu phục vụ nhu cầu ở thật, đã ít dần các nhà đầu tư.