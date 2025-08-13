Gen Z Đà Nẵng biến đam mê handmade thành công cụ "cá kiếm", tạo một chốn chữa lành

HHTO - Từng mông lung giữa ngã rẽ cuộc đời, cô bạn Gen Z Khánh Linh (Đà Nẵng) đã “lội ngược dòng” tìm lại đam mê may vá thuở bé. Từ căn phòng khách nhỏ xíu, cô nàng biến Vá Craft thành điểm hẹn của hội mê handmade, nơi những chiếc vòng tay, móc khóa không chỉ xinh xắn mà còn đính kèm "một mảnh chữa lành".

Tìm lại đam mê tuổi thơ sau cánh cổng Đại học

Trong con hẻm nhỏ nằm giữa trung tâm Đà Nẵng, có một căn nhà ấm áp mùi gỗ và tiếng cười. Ở đó, cô bạn Khánh Linh đang say sưa hướng dẫn khách hàng Gen Z đan vòng cổ, lắc tay tại Vá Craft (K4/H2/4 Đặng Thùy Trâm, Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng). Cô bạn khéo léo giúp một vị khách đan nốt chiếc vòng tay đang dang dở.

Lí giải về cái tên Vá Craft, Khánh Linh bộc bạch: “Vá Craft không chỉ đơn thuần là công việc vá vải hay may đồ. ‘Vá” là tự chữa lành, là hành trình sửa những lỗi sai để trở nên trọn vẹn hơn như một mảnh vải vá lại tấm áo lành”.

Khánh Linh. (Ảnh: NVCC).

Giai đoạn đầu khởi nghiệp, Khánh Linh xây kênh, đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội. May mắn mỉm cười với Linh khi các nội dung cô đăng tải trên Tiktok, Thread hay Instagram được Gen Z quan tâm và chia sẻ. Nhờ vào đó mà cửa tiệm của cô nàng thú hút được nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm làm các sản phẩm thủ công.

Nhìn dáng vẻ cô chủ hoạt bát như hiện tại, ít ai biết rằng ba năm trước, Khánh Linh từng mông lung không biết làm gì để trang trải cuộc sống. Thuở bé, Khánh Linh có sở thích may quần áo cho búp bê. Đến cấp hai những tấm vải nỉ được cô nàng tận dụng để may túi xách và hộp đựng bút, may mắn được các bạn ủng hộ. Thậm chí, Linh còn nhận “đơn đặt hàng" theo sở thích từng người. Đam mê là thế, nhưng Linh lại không chọn ngành học liên quan đến nghệ thuật hay thủ công để gắn bó với sở thích của mình.

"Phiên chợ sau vườn" ươm mầm đam mê. (Ảnh: NVCC)

Cơ duyên khởi nghiệp đến với Khánh Linh trong một lần ghé Quán của Ông - quán cà phê sân vườn gần nhà. Nhiều lần cà kê tại đây, Linh nảy ra ý tưởng mở một phiên chợ bán những món đồ như móc khóa khò nhiệt, vòng tay, vòng cổ từ charm nút áo, gấu bông thơm, keychain điện thoại trong khuôn viên quán. Nghĩ là làm, Linh nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ chủ quán. Cô nàng rong xe hơn 70 km về Tam Kỳ để bắt đầu “Phiên chợ sau vườn” của mình, mang theo những món đồ secondhand và cả những sản phẩm handmade.

Thành công là vậy, nhưng chỉ sau hai tháng, Linh buộc phải đóng cửa phiên chợ vì không đủ lợi nhuận. Thế nhưng, điều đó lại mở ra cho cô bạn một lối rẽ mới: workshop làm đồ thủ công. Ở Đà Nẵng, mô hình này còn hiếm nên Khánh Linh đã ấp ủ mơ ước về một workshop nhỏ của riêng mình.

Theo đuổi ước mơ từ phòng khách nhỏ

Quay trở lại Đà Nẵng sau thời gian dài, Khánh Linh bắt đầu từ chính phòng khách nhỏ trong căn nhà ở hẻm đường Đặng Thùy Trâm (Đà Nẵng), cũng chính là nơi Linh ở. Cửa tiệm đồ thủ công nhỏ có tên Vá Craft và được cô nàng decor theo phong cách tối giản. “Lúc đầu của giai đoạn khởi nghiệp, hầu như mình phải làm hết tất cả mọi công việc. Nhưng mình thấy hạnh phúc vì được thực hiện đam mê của bản thân”, Linh cười và tâm sự.

Mọi góc nhỏ ở Vá Craft đều được cô chủ nhỏ chăm chút. (Ảnh: NVCC)

Vá Craft trở thành nơi "hẹn hò" của nhiều bạn có sở thích làm đồ handmade.

Cứ như vậy, hàng ngày trong căn phòng khách nhỏ, Khánh Linh tiếp đón các khách hàng Gen Z. Được nhìn mọi người cười đùa trò chuyện, hí hửng khoe thành quả là những chiếc vòng tay, vòng cổ, móc khóa chính là động lực và niềm vui nhỏ của Khánh Linh



Tham gia những buổi workshop cùng cô chủ của Vá Craft, các bạn không chỉ được lắng nghe và chia sẻ đủ câu chuyện hay ho mà còn có dịp “vá” lại tâm hồn giữa nhịp sống hối hả của thành phố. Khoảnh khắc tự tay tạo ra những món đồ bé xinh khiến ai cũng phải ồ lên bất ngờ: “Ơ, mình làm được thật này!” - vừa lạ vừa vui, cứ muốn mang khoe mãi thôi.

Móc khóa khò nhiệt từ những bàn tay khéo léo. (Ảnh: IG@va.craft_)

Giữa những ánh mắt lấp lánh của cô bạn Gen Z chủ shop và những bạn trẻ đang tỉ mỉ làm nên một món đồ thủ công nhỏ xinh, bạn sẽ nhận ra một sở thích từ thuở bé cũng có thể gieo nên những hạt mầm ước mơ. Nói về dự định trong thời gian sắp tới, "cô chủ nhỏ” bật mí sẽ mở thêm một cửa tiệm làm đồ thủ công tại Tam Kỳ, mấy bồ hãy đón xem nha!