Gần 200 triệu tiền đồng để thưởng cho bức ảnh đẹp nhất về Tết Bính Ngọ 2026

TPO - Sau thành công của cuộc thi Nhiếp ảnh TPHCM - Sắc màu mới lần thứ nhất, ngày 2/12, đơn vị tổ chức tiếp tục phát động cuộc thi “TPHCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 với mong muốn tiếp nối hành trình kể chuyện về thành phố qua ống kính của cộng đồng. Cuộc thi hướng tới hoạt động của mùa Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM.

Theo ban tổ chức, nếu cuộc thi Nhiếp ảnh TPHCM - Sắc màu mới lần thứ 1 ghi lại tinh thần lạc quan và năng lượng tích cực của người dân TPHCM trong giai đoạn chuyển mình, thì cuộc thi lần thứ hai là bước nối dài để ghi lại một thành phố rộng lớn hơn, đa dạng, sâu sắc và nhiều kỳ vọng hơn. TPHCM mở rộng không chỉ thêm không gian địa lý, mà còn mở rộng tầm nhìn, văn hóa, sự hòa hợp giữa các vùng đô thị, nông thôn; nơi mỗi con đường, khu dân cư, mỗi hành trình mưu sinh đều mang dấu ấn của sự thay đổi.

Vươn mình đoạt Giải nhất cuộc thi TPHCM - Sắc màu mới lần thứ 1.

Cuộc thi lần 2 mang ý nghĩa đặc biệt như Tôn vinh giá trị văn hóa - con người TPHCM mở rộng, từ những khu trung tâm sầm uất đến những vùng đất mới có biển - núi, chan hòa văn hóa truyền thống, cuộc thi nhằm quảng bá hình ảnh thành phố mới, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo, phát triển bền vững và nâng cao vị thế của TPHCM.

Ba chủ đề được gợi mở, gồm Sắc uân với những khoảnh khắc tươi mới của con người TPHCM trong dịp Tết hay những niềm vui, chân dung, lao động, vẻ đẹp lạc quan đặc trưng của người dân Thành phố, Xuân đô thị với vẻ đẹp mùa xuân từ các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị, lễ hội, chợ hoa… lan tỏa từ trung tâm đến các khu vực mở rộng sau sáp nhập, Nghĩa tình thành phố là những khoảng khắc ghi nhận các hình ảnh nhân văn, sẻ chia, đoàn kết trong đời sống thường nhật; những điều nhỏ bé nhưng làm nên bản sắc của một thành phố nghĩa tình.

Độc giả đang xem triển lãm TPHCM - Sắc màu mới lần thứ 1.

Nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết cuộc thi ảnh TPHCM - Sắc màu mới lần 2 không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là lời mời gửi đến tất cả người đang sống, làm việc và gắn bó với thành phố cùng lưu giữ những khoảnh khắc rất riêng của mình.

Cuộc thi mở rộng cho mọi đối tượng, từ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho tới những người không chuyên có thể dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc khiến mình rung động.

TPHCM - Sắc màu mới lần 2 được bắt đầu ngay từ ngày phát động và kết thúc vào ngày 31/3/2026. Dự kiến ban tổ chức sẽ trao giải và tổ chức triển lãm vào dịp 30/4/2026. Sẽ có 15 giải thưởng được trao với tổng số tiền thưởng lên tới gần 200 triệu đồng.