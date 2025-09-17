Những hình ảnh tuyệt đẹp về 'TPHCM - sắc màu mới'

TPO - Cuộc thi ảnh TPHCM - Sắc màu mới đã tạo ấn tượng sâu sắc khi hầu hết các tác giả lựa chọn ghi lại những câu chuyện đời thường, những góc phố bình yên, những công trình biểu tượng hay nhịp sống sôi động của thành phố.

Sau 3 tháng phát động, Cuộc thi ảnh TPHCM- Sắc màu mới do báo Pháp luật TPHCM tổ chức đã khép lại tối qua, 16/9.

Ban tổ chức cho biết, đã thu hút 699 tác phẩm do 224 tác giả gửi dự thi. BTC đã lựa chọn 50 tác phẩm xuất sắc nhất để tổ chức triển lãm và trao giải thưởng cho 13 tác phẩm xuất sắc nhất.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi đã tạo ấn tượng sâu sắc khi hầu hết các tác giả lựa chọn ghi lại những câu chuyện đời thường, những góc phố bình yên, những công trình biểu tượng hay nhịp sống sôi động của thành phố. Ít có tác phẩm rơi vào việc dàn dựng hay dùng kỹ thuật chỉnh sửa. Điều đó khiến cho các tác phẩm có thêm vẻ đẹp của sự chân thực, gần gũi và đa chiều mà tác phẩm phản ảnh.

"Đón chào đoàn diễu binh" của Võ Văn Hoàng- giải Khuyến khích.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết tuy là cuộc thi ảnh đẹp nhưng các tác giả đã lựa chọn những sự kiện lớn của TPHCM để sáng tác. Chính vì thế các tác phẩm vừa có vẻ đẹp của nhiếp ảnh vừa mang tính thời sự rất cao.

Những bức ảnh đoạt giải năm nay đã thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp tinh hoa của Sài Gòn – TPHCM, từ hình ảnh pháo hoa tưởng chừng quen thuộc nhưng lại được khai thác ở những góc hoàn toàn mới, cho đến khoảnh khắc hiếm có khi pháo hoa bừng sáng trong cơn mưa bên cạnh tượng đài Bác Hồ. Đó là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ.

"Vươn mình ngày độc lập" của Dương Công Sơn- giải 3

“Cuộc thi năm nay là trùng với sự kiện Đại lễ A50, đây là một dịp vô cùng quan trọng của TPHCM. Nhờ sự kiện này, nhiều bộ ảnh chất lượng cao đã ra đời và được đưa vào cuộc thi. Trong số 10 tác phẩm đạt giải, có đến 3 tác phẩm gắn liền với đại lễ. Điều đó cho thấy sự nhập cuộc, sự nỗ lực hết mình của các nhiếp ảnh gia trong những điều kiện tác nghiệp không hề dễ dàng”, Nguyễn Á cho biết.

Các bạn trẻ đang xem triển lãm "TPHCM- Sắc màu mới"

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TPHCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết cuộc diễn ra trong bối cảnh cả nước bước sang thời kỳ mới. Cùng thời điểm đó, TPHCM được sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, trở thành một siêu đô thị lớn, có thể xem là trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam, vươn tầm khu vực.

“Trong bối cảnh như vậy, cuộc thi TPHCM - Sắc màu mới càng có thêm ý nghĩa. Sắc màu mới không chỉ là hình ảnh, hình hài mới, mà còn là vị thế mới, cuộc sống mới, những hình ảnh mới của TP.HCM trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế” - nhà báo Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

Chùm ảnh những tấm ảnh đoạt giải cuộc thi:

"Thành phố kỷ nguyên hội nhập du lịch" của Đỗ Trọng Danh- giải Yêu thích nhất.

"Thành phố tuyệt đẹp dưới bóng cờ Đảng, cờ Tổ quốc" của Nguyễn Huế- giải Yêu thích nhất

"Vươn mình" của Nguyễn Tiến Anh Tuấn- giải Nhất

"Vũng Tàu – cánh tay vươn dài của TPHCM ra biển lớn" của Nguyễn Minh Tân- giải Nhì.

"Xem hội" của Nguyễn Thị Thúy Hằng- giải Ba

"Đêm thành phố" của Tống Trần Sơn- giải Khuyến khích.

"Nụ cười nghị lực" của Nguyễn Hoàng- giải Khuyến khích.

"Mừng ngày sinh nhật Bác Hồ" của Nguyễn Văn Tuấn- giải Khuyến khích.

"Giao điểm giữa đường nổi và đường ngầm" của Cao Thị Thanh Hà- giải Khuyến khích

"Ngày vui thống nhất đất nước" của Huỳnh Phạm Anh Dũng- giải Nhì.