Game show có 162 sinh viên từ 52 trường đại học

TPO - Quy tụ 162 sinh viên từ 52 trường đại học, học viện, Vũ trụ đồng tiền đặt mục tiêu biến những bài toán về chi tiêu, tích lũy, đầu tư và bảo vệ tài sản thành nội dung thi đấu trên truyền hình.

Theo nghiên cứu của S&P Global FinLit Survey, người trẻ hiện có nhiều công cụ quản lý tài chính hơn thế hệ trước. Chỉ với chiếc điện thoại, họ có thể theo dõi chi tiêu, gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ quỹ hoặc đầu tư cổ phiếu. Công nghệ AI tiếp tục hỗ trợ việc so sánh lãi suất, đọc báo cáo tài chính và phân tích dữ liệu.

Tuy nhiên, tiếp cận công nghệ không đồng nghĩa với khả năng làm chủ đồng tiền. Theo Chỉ 24%, người trưởng thành Việt Nam có kiến thức tài chính, xếp thứ 118/144 quốc gia được khảo sát.

Thống kê khác cho thấy khoảng 80% người Việt chưa có thói quen lập kế hoạch tài chính hằng tháng. Chỉ 15% có quỹ dự phòng đủ trang trải trong ba tháng. Khoảng cách giữa khả năng sử dụng các dịch vụ tài chính và kiến thức để đưa ra quyết định vẫn còn lớn.

Hơn 160 sinh viên từ 52 trường đại học, học viên tham gia show Vũ trụ đồng tiền 3.

Nửa đầu năm, người Việt chi hơn 291.000 tỷ đồng trên bốn sàn thương mại điện tử lớn, tăng 44% so với cùng kỳ. Những phiên bán hàng trực tiếp, ưu đãi giới hạn thời gian, thẻ tín dụng và hình thức “mua trước, trả sau” có thể khiến người dùng chi vượt kế hoạch.

Người trẻ cũng thường xuyên tiếp xúc với các lời mời đầu tư và kiếm tiền trên không gian mạng. Giai đoạn 2020-2025, Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Không ít vụ việc bắt đầu từ cam kết lợi nhuận cao hoặc lời khuyên tài chính không rõ nguồn gốc.

Trong bối cảnh đó, Vũ trụ đồng tiền mùa 3 đưa 162 sinh viên đến từ 52 trường đại học, học viện vào cuộc thi kiến thức và kỹ năng tài chính. Chương trình gồm 16 tập, dự kiến lên sóng từ ngày 16/8.

Quy mô thí sinh cho thấy nhà sản xuất không muốn dừng ở gameshow hỏi đáp. Các khái niệm thường bị xem là khô khan như dòng tiền, lãi suất, đầu tư, dữ liệu và quản trị rủi ro được chuyển thành tình huống thi đấu.

Thí sinh chiến thắng mùa 2 là Phạm Thị Mai Hương, 20 tuổi, Đại học Hàng hải Việt Nam.

Mùa giải lựa chọn chủ đề BIGbang DATA, đặt dữ liệu vào trung tâm quá trình ra quyết định. Người chơi không chỉ ghi nhớ kiến thức mà phải biết đọc thông tin, phân tích thị trường, đánh giá cơ hội và nhận diện rủi ro.

Nội dung chương trình tập trung vào năm nhóm kỹ năng gồm kiếm tiền, chi tiêu, tích lũy, đầu tư và bảo toàn tài sản. Đây cũng là chu trình mà sinh viên hoặc người mới đi làm thường gặp. Ngoài thu nhập, việc phân bổ khoản tiền, xây dựng quỹ dự phòng và tránh quyết định cảm tính cũng quan trọng không kém.

Thí sinh bước vào cuộc đấu không chỉ giỏi tính toán, mà cần phải hiểu giá trị của dữ liệu, biết sử dụng công nghệ, có khả năng tạo thu nhập hợp pháp và bảo vệ bản thân trước rủi ro số.

Ngoài 16 tập truyền hình, chương trình dự kiến tổ chức hoạt động trực tiếp tại ba miền, xây dựng cộng đồng sinh viên quan tâm đến tài chính và phát hành nội dung hướng dẫn miễn phí trên nền tảng số. Cách triển khai này cho thấy tham vọng mở rộng một cuộc thi thành hệ sinh thái giáo dục tài chính dành cho người trẻ.

Người chiến thắng giành giải thưởng lên đến một tỷ đồng. Sau chương trình, người chơi phải trả lời được những câu cơ bản: Tiền đang được chi vào đâu, quỹ dự phòng có đủ hay chưa, mức rủi ro nào có thể chấp nhận và một lời mời đầu tư có đáng tin cậy hay không? Chương trình vì thế phải cân bằng giữa tính hấp dẫn của truyền hình và độ chính xác của kiến thức.