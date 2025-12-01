FPT Polytechnic và hành trình đưa marathon vào giáo dục

Với gần 200 cán bộ, giảng viên sinh viên tham gia cự ly 42 km tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 và nhận về danh hiệu Kỷ lục Việt Nam, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho thấy, đó không đơn thuần là nỗ lực của một tập thể tham gia một giải chạy. Thương hiệu giáo dục này đang nỗ lực kiến tạo một “học thuyết giáo dục thể chất” mới - nơi kỷ luật, sức bền và ý chí vượt qua giới hạn bản thân được rèn giũa như một phần không thể tách rời của triết lý “thực học – thực nghiệp”.

Bắt đầu từ một hoạt động ngoại khóa

Theo đại diện trường, từ năm 2020, chạy bộ đã được xem như một hoạt động ngoại khóa bắt buộc, nhằm phát triển bản thân, với mục tiêu “không phải chạy nhanh, mà chạy bền, rèn kỷ luật, rèn ý chí”

Nhiều sinh viên ở đây cho biết, ban đầu họ được hướng dẫn thực hành những buổi chạy chỉ có độ dài 2 km, vào mỗi tối. Khi đã quen, họ thực hiện chạy theo từng nhóm nhỏ, vào dịp cuối tuần, tại các công viên, quảng trường lớn, vượt qua các thử thách 5km, 10km, 15 km, 21 km. Mỗi chặng đường đều được tính rõ bằng số km, thời gian, được ghi nhận trên ứng dụng thông minh, để các runner thấy rõ sự tiến bộ của mình, làm động lực.

Điều đáng chú ý nhất trong hoạt động thể chất này là các giảng viên, cán bộ trở thành “đầu tàu”: nhiều người ở tuổi 40–50 vẫn tích cực luyện tập. Từ đầu năm 20225, “Câu lạc bộ FPoly Run 42 km” đã được tạo lập, lấy “hạt nhân” từ chính những thành viên đã kiên trì theo đuổi bộ môn này, vừa làm gương, vừa hỗ trợ, hướng dẫn đội nhóm tập đúng, tập đều, nỗ lực vượt giới hạn.

Ý nghĩa giáo dục, ý nghĩa xã hội của một “Kỷ lục gia”

Chạy – theo nhà trường, không chỉ để khỏe, mà để rèn nhân cách: kỷ luật, bền bỉ, vượt khó, tự kỷ luật bản thân, biết đặt mục tiêu, cam kết và thực hiện đến cùng. Điều này phù hợp với triết lý “học đi đôi thực hành” của FPT Polytechnic — giúp sinh viên hình thành thói quen sống tích cực, sẵn sàng đối diện thử thách, không chỉ trong học tập mà cả trong công việc, cuộc sống sau này.

Việc 186 cán bộ, giảng viên, sinh viên hoàn thành cự ly 42 km tại giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 vừa qua, giúp FPT Polytechnic được công nhận kỷ lục Việt Nam về số lượng người tham gia marathon từ một Trường Cao đẳng - là minh chứng rằng mô hình “giảng đường + đường chạy” không chỉ mang tính biểu tượng, đó là kết quả thực của niềm tin, ý chí.

Nếu cách thức này được duy trì bền bỉ, có thể nói: FPT Polytechnic đang góp phần định nghĩa lại vai trò của thể thao trong giáo dục nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Đó không chỉ là hoạt động ngoại khóa, đó là chương trình rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống, thể chất và tinh thần. Khi giảng đường và đường chạy song hành, sinh viên không chỉ tốt nghiệp với kiến thức, mà với sức khỏe, kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần sẵn sàng đối mặt thử thách./.