Fan mê mẩn ca khúc mới của MOPIUS: Khen lời nhạc "nâng niu phụ nữ" lại còn bắt tai

Đúng như thông tin được "nhá hàng" trước đó tại Chung kết Em Xinh "Say Hi", MOPIUS - nhóm nhạc được thành lập từ Anh Trai "Say Hi" gồm Quang Hùng MasterD, HURRYKNG, JSOL và Dương Domic chính thức tái xuất. Ca khúc mới mang tên Bản Thiết Kế lần đầu tiên được nhóm trình diễn hoành tráng trên sân khấu concert Em Xinh "Say Hi", trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội.

Một đoạn ca khúc Bản Thiết Kế của MOPIUS tại concert Em Xinh "Say Hi". Nguồn: @daikasuaabot

Bản Thiết Kế mang phong cách trẻ trung, ngọt ngào, được MOPIUS trình diễn đầy màu sắc trong bộ trang phục trắng thu hút. Kết bài, bốn thành viên cầm chùm bóng bay to lớn, chào mừng khán giả đến với concert Em Xinh "Say Hi". Sau khi nhóm trình diễn, khán giả đã vô cùng phấn khích và liên tục chia sẻ lời khen dành cho Bản Thiết Kế trên mạng xã hội.

Bốn thành viên MOPIUS trên sân khấu concert Em Xinh "Say Hi".

Phần đông cư dân mạng đánh giá cao phần lời nhạc của Bản Thiết Kế, cho rằng nó tôn vinh và nâng niu phụ nữ. Đặc biệt, câu hát "Nụ cười của nàng là địa đàng trong mắt anh" của HURRYKNG đang được chia sẻ rộng rãi vì ý nghĩa và ngọt ngào. Trong Bản Thiết Kế, HURRYKNG chủ yếu hát thay vì rap, cho thấy kỹ năng của mình đã tiến bộ hơn hẳn khi trình diễn cùng các anh em. Phần nhìn của anh chàng cũng gây chú ý, lên hương rõ rệt kể từ khi trở thành một phần của vũ trụ "Say Hi".

Mặt khác, bài hát lại có phong cách khá tương đồng với âm nhạc của Dương Domic. Tại đêm diễn, anh cũng xác nhận bản thân và HURRYKNG có tham gia sáng tác. Hiện tại, ai nấy đều hy vọng Bản Thiết Kế được ra mắt càng sớm càng tốt.

Cư dân mạng thích thú với Bản Thiết Kế của MOPIUS.

Sau khi Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên khép lại, MOPIUS là nhóm nhạc đầu tiên được thành lập gồm Quang Hùng MasterD, HURRYKNG, JSOL và Dương Domic. Nhóm ra mắt với ca khúc Làn Ưu Tiên đạt thành công đáng kể, leo lên vị trí hạng 3 trending âm nhạc của YouTube và cả bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Bài hát còn cán mốc 6 triệu lượt nghe trên Spotify, cho thấy tiềm năng phát triển lớn của nhóm.

MOPIUS ra mắt khán giả với ca khúc Làn Ưu Tiên, đạt thành công lớn.

Song theo chia sẻ của JSOL tại đêm Chung kết Em Xinh "Say Hi", MOPIUS không có nhiều cơ hội trình diễn cùng nhau hay sản xuất nhạc mới do lịch trình bận rộn của các thành viên. Tuy nhiên ở hiện tại, Bản Thiết Kế chính là minh chứng cho việc các thành viên vẫn trân trọng, mong muốn duy trì thương hiệu MOPIUS dài lâu chứ không chỉ là một dự án nhất thời.