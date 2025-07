Fami canxi đồng hành cùng chương trình 'Chiến sĩ quả cảm'

Đây là chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đầu tiên về lực lượng chuyên biệt – Công An Nhân Dân (CAND) do Bộ Công An chỉ đạo và Cục Công tác chính trị phối hợp Zeit Media tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Hơn cả một chương trình thực tế, “Chiến sĩ quả cảm” lời tri ân sâu sắc, tôn vinh những hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trong sứ mệnh vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Bên cạnh dàn khách mời là những nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình còn có sự hỗ trợ chuyên môn từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, v.v... Thông qua những tình huống, nhiệm vụ thực tế đầy cam go, chương trình mong muốn mang đến góc nhìn mới mẻ, sâu sắc về vai trò và ý nghĩa của lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ bình yên cho nhân dân. Dù đối mặt với muôn vàn thử thách, họ vẫn kiên định, không lùi bước - chính tinh thần ấy đã và đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, hun đúc niềm tự hào dân tộc và đánh thức tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Thấu hiểu những giá trị nhân văn của chương trình, Fami Canxi tự hào đồng hành cùng “Chiến sĩ quả cảm” bằng nguồn dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng, qua đó giúp các chiến sĩ thêm cứng cáp, vững vàng trước mọi thử thách. Không chỉ lan tỏa sự tri ân đến lực lượng CAND, Fami Canxi còn tiếp tục khẳng định tinh thần thương hiệu: cổ vũ lối sống cân bằng, khỏe mạnh từ bên trong – cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng chính là cam kết lâu dài của Fami Canxi trên hành trình cùng cộng đồng nuôi dưỡng một thế hệ Việt Nam bản lĩnh, sống có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến.

Fami Canxi tự hào tiếp sức cùng các chiến sĩ quả cảm trên hành trình cân ngàn thử thách.

Đại diện Fami Canxi chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng chương trình “Chiến sĩ quả cảm” – một dự án mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cùng sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND. Với Fami Canxi, đây không chỉ là một hoạt động tài trợ, mà còn là cách chúng tôi thể hiện quyết tâm của mình trong việc vun đắp lối sống khỏe mạnh, tích cực và truyền cảm hứng sống có trách nhiệm đến thế hệ trẻ – những người sẽ viết tiếp câu chuyện về sự quả cảm trong thời đại mới.”

Là một trong những thương hiệu sữa đậu nành tiên phong bổ sung canxi có nguồn gốc từ tảo biển, Fami Canxi cung cấp nguồn dinh dưỡng vàng từ 100% đạm thực vật, kết hợp cùng vitamin D3 và các khoáng chất thiết yếu hỗ trợ xương thêm cứng cáp trăm phần. Đồng hành cùng chương trình “Chiến sĩ quả cảm”, Fami Canxi không chỉ lan tỏa thông điệp sống khỏe – sống chủ động, mà còn mong muốn tiếp thêm động lực để mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, chăm sóc tốt cho bản thân và sẵn sàng đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Gần 3 thập kỷ đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Vinasoy nói chung và Fami nói riêng đã khẳng định vị thế tiên phong và dẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành tại Việt Nam. Bằng việc chuyên tâm nâng tầm dinh dưỡng từ thực vật, đặc biệt là đậu nành – hạt “vàng” làng hạt, các sản phẩm mang thương hiệu Fami, bao gồm cả Fami Canxi luôn được người tiêu dùng tin chọn nhờ thành phần dinh dưỡng lành mạnh, chất lượng ổn định và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Nhờ vậy, suốt 11 năm liền, Fami liên tục giữ vững “Top 2 thương hiệu sữa và các sản phẩm thay thế sữa được chọn mua nhiều nhất khu vực nông thôn” (Theo báo cáo Kantar Brand Footprint 2015 đến 2025 – Dữ liệu từ 2014 đến 2024 - Nông thôn Việt Nam). Không chỉ tiên phong trong phát triển vùng nguyên liệu bền vững, Vinasoy còn đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế FSSC phiên bản 6. Toàn bộ sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín, với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu chọn lọc nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra. Chỉ những sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chất lượng công bố mới được xuất xưởng và đưa đến tay người tiêu dùng – đảm bảo sự an tâm trong từng giọt sữa.

Fami Canxi mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.