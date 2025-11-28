Essensia Broadway chính thức khởi công: Khai mở đại lộ Art-Urban đầu tiên của khu Nam thành phố

Ngày 28/11, Công ty CP Địa ốc Phú Long tổ chức lễ khởi công Essensia Broadway - Phố thương mại và nghệ thuật đương đại với chủ đề “Sải bước thời thượng - Bật chất sống riêng”. Đây là dự án thứ ba trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn được triển khai, tiếp nối Essensia Sky và Essensia Parkway.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án Essensia Broadway với chủ đề “Sải bước thời thượng - Bật chất sống riêng”. Ảnh: Phú Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anthony Simon Dowden - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Long cho biết Essensia Broadway được khởi công theo định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, tập trung vào những dự án chất lượng có khả năng đóng góp thiết thực cho tiến trình phát triển đô thị của khu Nam thành phố với trọng tâm là Nhà Bè.

“Với Essensia Broadway, Phú Long mong muốn mang đến một đại lộ Art-Urban - Phố thương mại và nghệ thuật đương đại đầu tiên của Nam Sài Gòn. Tại đây, ánh sáng, âm thanh và nhịp sống đô thị sẽ trở thành chất liệu đắt giá góp phần tạo nên một phong cách sống rực rỡ, hiện đại và đầy năng lượng. Chúng tôi cam kết xây dựng dự án với các giá trị vượt trội cho khu Nam thành phố và cộng đồng cư dân tương lai.”, ông Anthony Simon Dowden nhấn mạnh.

Ông Anthony Simon Dowden - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phú Long

Lấy cảm hứng từ tinh thần nhạc kịch Broadway và phong cách thiết kế Art-Deco, Essensia Broadway được định vị như một thị trấn sôi động, nơi yếu tố thương mại hòa quyện cùng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để hình thành một khu phố giao thương sầm uất và giàu bản sắc.

“Nếu Broadway là biểu tượng của những vở diễn bất tận, nơi tài năng và đam mê được thăng hoa thì Art-Deco chính là phiên bản đời sống của sân khấu ấy - một bản trường ca kiến trúc. Từng đường nét, màu sắc và chất liệu đều góp phần kể câu chuyện của riêng mình”, ông Ashvinkumar Kantilal - Giám đốc Điều hành Tập đoàn - Khối Kiến trúc Ong&Ong chia sẻ.

Khác với những không gian chỉ thuần túy về công năng, Art-Deco biến mọi khoảnh khắc thường nhật của cư dân Essensia Broadway thành một màn trình diễn. Ở lớp thiết kế bên ngoài, các yếu tố ánh sáng, hình khối kiến trúc, tổ chức mặt phố và nhịp điệu cảnh quan đều được khai thác như những chất liệu đô thị mới. Đi vào bên trong, mỗi căn nhà, khoảng sáng và chi tiết nội thất đều hướng tới sự chỉn chu về thẩm mỹ, gợi mở cá tính chủ nhân và tạo nên một môi trường sống hiện đại, thời thượng mà vẫn chan hòa cảm xúc.

“Hơi thở nghệ thuật và tinh thần văn hóa đương đại sẽ trở thành ADN của Essensia Broadway. Dự án mang đến một “sân khấu mở” để cư dân thể hiện gu thẩm mỹ, phong thái và dấu ấn riêng trong nhịp sống hằng ngày.”, ông Ashvinkumar Kantilal cho biết.

Essensia Broadway thu hút sự quan tâm của các khách mời tham dự sự kiện. Ảnh: Phú Long

Essensia Broadway là một trong số ít dự án thấp tầng được khởi công tại khu Nam trong giai đoạn hiện nay. Trên quy mô hơn 25.000 m², với mật độ xây dựng chỉ 42%, Nhà phát triển Phú Long cung cấp ra thị trường 31 căn nhà phố thương mại (172,5 - 393 m²) và 56 căn nhà phố liền kề (154 - 335,5 m²). Tất cả sản phẩm đều được phát triển theo định hướng đa công năng, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu an cư, kinh doanh, đầu tư hoặc làm văn phòng nhằm phù hợp với xu hướng thay đổi phong cách sống và mô hình làm việc hiện đại.

Phần diện tích còn lại được quy hoạch cho hệ thống tiện ích, cảnh quan cây xanh và mặt nước. Nổi bật trong đó là công viên và quảng trường gồm 8 phân khu chức năng, hồ bơi thác nước sợi quang học cùng Clubhouse - tiện ích quan trọng nhất dự án. Với không gian khác biệt và đầy đủ tiện nghi, Clubhouse sẽ là điểm dừng chân lý tưởng sau những giờ làm việc căng thẳng, giúp cư dân tái tạo năng lượng, tận hưởng sự an yên và kết nối với cộng đồng.

Đặc biệt, với vị thế vàng khi tọa lạc trên 60m mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, nằm ngay trung tâm quần thể đô thị Celesta và đối diện khu dân cư Branded Residences là Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences; Essensia Broadway thừa hưởng lưu lượng dân cư ổn định, tiềm năng thương mại cao và dư địa tăng trưởng giá trị bền vững trong trung và dài hạn. Bên cạnh đó, dự án cách trạm dừng Metro số 4 chỉ gần 1km, giúp gia tăng kết nối khu vực và tạo tiền đề hình thành dòng chảy thương mại - giải trí sôi động trong tương lai.

Phối cảnh dự án Essensia Broadway - Dấu ấn mới trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn. Ảnh: Phú Long

Nhờ những lợi thế này, Essensia Broadway đặc biệt phù hợp để phát triển một tuyến phố thương mại - nghệ thuật mang tính điểm đến cho khu Nam TP.HCM, nhất là trong bối cảnh khu vực đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng, dân số và chuẩn sống. Điều đó đòi hỏi các dự án bất động sản không chỉ cung cấp một nơi an cư đơn thuần mà phải kiến tạo những không gian sống có bản sắc và khả năng định danh đô thị.