Em Xinh "Say Hi”: LyHan bất ngờ hủy theo dõi Han Sara, từ OTP "mạnh nhất" đến khoảng cách khó hiểu?

HHTO - Từng là cặp đôi được khán giả yêu thích tại Em Xinh, nhưng mới đây, LyHan đã có động thái hủy theo dõi Han Sara sau khoảng cách tại concert.

Sau concert Em Xinh "Say Hi”, cộng đồng fan xôn xao trước loạt động thái mới của LyHan - Han Sara. Từng là “OTP mạnh nhất” trong chương trình, được khán giả nhiệt tình “chèo thuyền” vì loạt khoảnh khắc đáng yêu, thế nhưng thời gian gần đây cả hai lại bất ngờ tạo khoảng cách, thậm chí LyHan đã hủy theo dõi Han Sara trên Instagram.

Mới đây, LyHan đã hủy theo dõi Han Sara.

Tại đêm concert, dấu hiệu rạn nứt giữa cả hai đã khiến fan chú ý. Khi cùng nhau lên tranh giải “Quả dâu vàng” - hạng mục cặp đôi được yêu thích, LyHan và Han Sara đứng cách nhau "một vòng trái đất", đối lập hoàn toàn với hình ảnh thân thiết trước đó. Thậm chí giọng ca gốc Hàn còn lúng túng, né tránh khi MC Trấn Thành nhắc đến mối quan hệ với LyHan.

Động thái tránh né của Han Sara trước câu hỏi về mối quan hệ với LyHan. Nguồn: @ttl.ily

Sau đó, việc LyHan “unfollow” Han Sara nhanh chóng leo top bàn luận. Trên sân khấu, cô cũng gây chú ý khi cho rằng sự ưu ái dành cho cặp đôi này là “không công bằng” với các thí sinh khác, khi MaiQuinn - chị em thân thiết với LyHan lại không cùng cô xuất hiện trên bảng đề cử này.

LyHan cũng nhắc đến MaiQuinn thay vì Han Sara trên sân khấu. Nguồn: @_naadaynee_0

Trước ồn ào, nhiều giả thuyết lan truyền trên mạng cho rằng Han Sara bị công ty quản lý yêu cầu giữ khoảng cách để tránh lùm xùm không đáng có, nhất là khi LyHan đang đối diện tranh cãi kể từ khi trở thành Á quân.

Tuy nhiên, phía quản lý của nữ ca sĩ sau đó đã phủ nhận chuyện “ép buộc”, cho rằng không hề can thiệp, khiến luồng dư luận bất ngờ chuyển hướng, vô tình đặt Han Sara vào tâm bão chỉ trích vì đã tự làm “sisterhood” giữa hai nghệ sĩ bị lung lay.

Phía quản lí lên tiếng về tin đồn cấm cản Han Sara.

Đây không phải lần đầu Han Sara rơi vào "thế khó" khi bị ghép đôi. Trước đó, cô từng "lao đao" khi bị gán ghép với Tùng Maru, đối mặt với áp lực nặng nề từ fan và mất nhiều thời gian để trở lại nghệ thuật. Lần này, với lượng fan đông đảo từ phía LyHan, không ít khán giả lo ngại nữ ca sĩ sẽ một lần nữa rơi vào "vết xe đổ".

Trước đó, Han Sara cũng vướng nhiều tranh cãi khi "xào couple" với Tùng Maru.

Điều đáng tiếc là, trong suốt hành trình tại Em Xinh "Say Hi”, Han Sara và LyHan từng mang đến nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Thậm chí khi dừng chân, Han Sara còn khẳng định: LyHan và mình là OTP mạnh nhất chương trình. Chính vì vậy, sự xa cách hiện tại càng khiến người hâm mộ hụt hẫng và tiếc nuối.

LyHan - Han Sara từng vô cùng thân thiết.

Cả hai thường xuyên quay TikTok cùng nhau.