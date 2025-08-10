Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Em Xinh "Say Hi" lộ tạo hình chung kết: Châu Bùi, Bảo Anh gây bất ngờ?

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đoạn clip quảng bá cho concert "Xinh Xập Xình Sập Sàn" vô tình “spoil” tạo hình chung kết của Châu Bùi và Bảo Anh, khiến fan vừa phấn khích vừa tiếc nuối.

Trang fanpage của Em Xinh "Say Hi" mới đây đã đăng tải nội dung quảng bá cho concert Xinh Xập Xình Sập Sàn diễn ra vào 13/9. Bốn "em xinh" gồm Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Châu Bùi và Bảo Anh có mặt trong video, thông báo tới khán giả quy định về độ tuổi.

chau-bui-bao-anh-em-xinh-say-hi.jpg

Tuy nhiên, ngay sau khi phát sóng, một số khán giả tại hiện trường cho biết đoạn clip đã vô tình tiết lộ tạo hình sân khấu solo của hai thí sinh Châu Bùi và Bảo Anh, vốn được kỳ vọng sẽ là “ẩn số” của đêm chung kết.

chau-bui-bao-anh-em-xinh-say-hi-ck-3.png

Theo đó, Châu Bùi lọt vào chung kết, biểu diễn trong mẫu đầm bồng xòe, gam màu ngọt ngào. Fashionista 9X trang điểm tông cam đào trẻ trung, buộc tóc nửa đầu, làm tóc xoăn sóng nhẹ.

Tạo hình “xinh iu” này được người hâm mộ ví như nàng công chúa Barbie phiên bản hiện đại. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những trang phục ấn tượng nhất của Châu Bùi trong suốt mùa giải.

chau-bui-bao-anh-em-xinh-say-hi-ck-8.png

Ở phía đối lập, Bảo Anh chọn trang phục ôm sát, phối ren tông đen chủ đạo, kết hợp lối trang điểm sắc sảo. Tạo hình nhắc nhớ về hình ảnh cá tính, táo bạo của cô trong giai đoạn 2017-2018.

Nguồn tin từ khán giả hiện trường cho biết tiết mục của nữ ca sĩ kết hợp vũ đạo mạnh mẽ, đánh dấu màn “hồi Xuân” phong cách sau nhiều năm theo đuổi hình ảnh dịu dàng, trầm lắng.

chau-bui-bao-anh-em-xinh-say-hi-ck-2.png
chau-bui-bao-anh-em-xinh-say-hi-ck-4.png

Bên cạnh sự hào hứng trước màn “nhá hàng” vô tình này, không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi ban tổ chức để xảy ra sơ suất, khiến sân khấu Chung kết của hai người chơi bị giảm nhiệt. Một số khán giả lo ngại việc lộ tạo hình trước giờ G sẽ ảnh hưởng tới hiệu ứng sân khấu khi phát sóng, đặc biệt khi các sân khấu Em Xinh "Say Hi" vốn được chú trọng vào yếu tố trình diễn.

fb-0108.jpg
MIDI
#Châu Bùi #Bảo Anh #Em Xinh Say Hi #Em Xinh Say Hi chung kết #Em Xinh Say Hi thời trang #Em Xinh Say Hi concert #Em Xinh Say Hi tranh cãi

