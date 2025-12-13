Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Em trai Ánh Viên giành HCV SEA Games, suýt phá kỷ lục khiến chị gái tự hào

Dương Kiều

HHTO - Quang Thuấn - em trai Ánh Viên giành được HCV SEA Games đầu tiên, thậm chí suýt phá kỷ lục của đàn anh.

Tối 12/12, đoàn bơi lội của Việt Nam đã ghi dấu những thành tích đáng nể trước các đối thủ tại SEA Games 33. Trong đó, kình ngư Nguyễn Quang Thuấn - em trai của "tiểu tiên cá" Ánh Viên chính thức giành HCV ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, vượt qua người đàn anh kỳ cựu Trần Hưng Nguyên (đạt vị trí thứ nhì).

vietnamese-swimmer-quang-thuan-s.jpg
Quang Thuấn giành HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Vietnamnet

Tuy chưa thể phá kỷ lục của nhà vô địch 3 lần liên tiếp (thành tích 4 phút 19 giây 98) nhưng Quang Thuấn đã "gây bão" nhờ màn lội ngược dòng ngoạn mục. Anh chàng có khởi đầu không thật sự nổi bật ở hai kiểu bơi bướm và ngửa, nhưng sau đó bứt tốc cực mạnh với kiểu ếch và sải để về nhất đầy thuyết phục. Ở khoảnh khắc biết mình chiến thắng, em trai Ánh Viên mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào khán giả và đồng đội rồi lên bục nhận huy chương.

img6662-17655392598391465745802.jpg
Quang Thuấn khi biết mình chiến thắng. Ảnh: Thanh Niên

Quang Thuấn chia sẻ về chiến thắng: "Tôi rất vui vì đã có được tấm HCV đầu tiên tại SEA Games. Tôi muốn dành tặng tấm huy chương này cho Tổ quốc Việt Nam, cho người hâm mộ. Tôi rất tự hào vì đóng góp một phần công sức của mình cho thành tích của bơi Việt Nam". Anh chàng cũng hé lộ được chị gái cổ vũ, dặn dò kỹ lưỡng trước khi sang Thái Lan, và sẽ tiếp tục nỗ lực với nội dung thi sắp tới.

wt4680rw8l1-ovchqijc822-dqamfgm5.jpg
Quang Thuấn nổi tiếng với ngoại hình điển trai, là em trai của kình ngư Ánh Viên.

Sinh năm 2006 tại Cần Thơ, Nguyễn Quang Thuấn có cơ duyên đến với bơi lội từ chính người chị tài năng của mình. Từ cậu bé chỉ bơi chơi chơi, Quang Thuấn dần đắm mình trong những buổi tập gắt gao tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM, chính thức bước vào con đường vận động viên chuyên nghiệp. Sau hành trình 10 năm miệt mài, anh chàng cuối cùng cũng được đền đáp với những lần đại diện Việt Nam tham dự SEA Games và thắng giải thưởng cao nhất.

Chứng kiến em trai lên ngôi, Ánh Viên tự hào chia sẻ: "Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em".

3-7247.jpg
Ánh Viên đăng bài viết chúc mừng em trai.

Chiến thắng của Quang Thuấn và cả Nguyễn Huy Hoàng ở cự ly 1500m tự do ngay sau đó đã giúp đoàn bơi lội Việt Nam tạm thời sở hữu 5 tấm HCV tại SEA Games 33, và con số này được kỳ vọng sẽ không dừng lại và còn tiếp tục tăng lên ở những nội dung thi đấu tiếp theo.

ft1471.jpg
Dương Kiều
#Quang Thuấn #Nguyễn Quang Thuấn #SEA Games 33 #SEA Games #Ánh Viên

