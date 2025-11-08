Dưới mưa lạnh, trai tráng Phúc Thọ vẫn hò reo 'dập' cá trên sông Tích Giang

TPO - Mặc dù thời tiết mưa và nhiệt độ chỉ khoảng 21 độ C, nhưng từ người già đến thanh niên trai tráng ở xã Phúc Thọ (Hà Nội) vẫn hào hứng lội xuống dòng nước lạnh để 'dập sào' bắt cá, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trên sông Tích Giang.
Cá sông di chuyển nhanh và rất khéo lẩn trốn, vì vậy người dân phải tự chế những chiếc 'dập' đặc biệt để úp bắt. Mỗi chiếc dài khoảng 5–6 mét, phía dưới gắn một khung dập được đan bằng lưới mắt to, đủ chắc để giữ được những con cá nặng đến 5 kg.
Họ đứng trên những cây sào dài, vừa khéo léo di chuyển dưới lòng sông, vừa nhún nhảy nhịp nhàng để úp bắt những con cá đang bơi.
Khi phát hiện cá bơi qua, người dân nhanh tay “dập” mạnh xuống nước. Cá mắc vào lưới, một người giữ sào, người kia lặn xuống mò bắt.
Nhiều trai làng phấn khởi khoe ngay thành quả vừa dập bắt được.
Khi mặt trời lặn, buổi 'dập' cá khép lại, ai nấy đều mang về cho mình một xâu cá làm thành quả sau cả buổi miệt mài dưới sông.