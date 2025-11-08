Hà Nội Dưới mưa lạnh, trai tráng Phúc Thọ vẫn hò reo 'dập' cá trên sông Tích Giang

TPO - Mặc dù thời tiết mưa và nhiệt độ chỉ khoảng 21 độ C, nhưng từ người già đến thanh niên trai tráng ở xã Phúc Thọ (Hà Nội) vẫn hào hứng lội xuống dòng nước lạnh để 'dập sào' bắt cá, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trên sông Tích Giang.