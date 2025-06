Dùng tên công ty đã đóng cửa để lừa hơn 100 khách hàng

TPO - Trần Tâm Tuấn thành lập công ty thiết kế và in ấn, nhưng thua lỗ nên ngừng hoạt động. Dù vậy, Tuấn vẫn lấy tên công ty cũ lên mạng xã hội tìm kiếm người có nhu cầu in bao bì, túi giấy với mục đích lừa tiền đặt cọc. Hơn 100 người đã bị Tuấn lừa lấy tiền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Tâm Tuấn (SN 1990, ở TP. Bạc Liêu) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Trần Tâm Tuấn lập Công ty TNHH MTV thiết kế và in ấn Gia Bảo Bạc Liêu. Đến cuối năm 2023, do làm ăn thua lỗ nên công ty ngừng hoạt động.

Tháng 4/2024, Tuấn lợi dụng hình ảnh và thông tin của công ty đã đóng cửa rồi lên mạng xã hội để tìm kiếm, lừa khách hàng có nhu cầu in ấn bao bì, túi giấy… Khi có khách hàng muốn in ấn, Tuấn làm hợp đồng, scan dấu mộc đỏ của công ty cũ lên hợp đồng rồi chuyển khách hàng kèm yêu cầu đặt cọc trước 50% giá trị hợp đồng. Sau khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc, Tuấn xóa tin nhắn, chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Công an xác định, từ khoảng tháng 4/2024 đến nay, bằng thủ đoạn trên, Trần Tâm Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 100 bị hại, với số tiền hơn 500 triệu đồng.