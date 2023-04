Dùng phương án khác thử tải cầu Nguyễn Thái Học thay vì huy động 400 người

TPO - Chiều 5/4, trả lời báo chí, ông Phạm Văn Hùng - Phó phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam (người trực tiếp chỉ huy thử tải) công trình cầu Nguyễn Thái Học cho biết, đã sử dụng nước để thử tải cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) thay vì huy động 400 người để thử tải như kế hoạch trước đó.

Theo Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam, cầu Nguyễn Thái Học dài 129m, rộng khoảng 6,5m và 1m2 có thể chịu sức nặng tới 410kg; cả cầu có thể sức chứa hơn 4.600 người đã được khai thác hơn một năm nay và đã được kiểm tra tải trọng cầu hơn 1 tháng qua, có thể đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Việc mời 400 người lên cầu là để cùng tham quan vào đúng thời điểm đơn vị đang đo thử tải, chứ không phải dùng người để làm vật thử.

“Chúng tôi đã chuyển sang phương án sát thực tế nhất, sát với mức tính toán thiết kế nhất bằng chất tải tĩnh truyền thống là nước. Chúng tôi cũng khống chế, để từng ô từng ô, tăng tải từng nấc từ nhỏ tới lớn và có thiết bị để đo tần suất về biến dạng, dao động nhằm kiểm soát trong quá trình tăng tải, không để xảy ra bất kỳ một tình huống bất lợi nào cho cầu đang khai thác. Với phương pháp này, chúng tôi sẽ cố gắng đánh giá được khả năng chịu tải của cầu.” – Ông Hùng cho hay.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Thái Học được UBND tỉnh An Giang phê duyệt năm 2018 và được điều chỉnh vào năm 2020. Tổng mức đầu tư dự án là 172,2 tỷ đồng.

Công trình gồm có các hạng mục: Cầu chính dành cho xe ô tô (có kết cầu nhịp chính là cầu vòm bê tông cốt thép, vĩnh cửu); hạng mục cầu dành cho bộ hành và cảnh quan (cầu bộ hành) có kết cấu nhịp bằng thép, được chống đỡ bằng hệ thống cáp văng (chịu lực) gắn trên cột thép chế tạo sẵn và một số hạng mục liên quan.

Cầu được khởi công theo hợp đồng ngày 7/5/2019, khánh thành vào ngày 29/4/2021, hoàn thành thực tế ngày 25/6/2021; nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 9/7/2021.

Tuy nhiên, sau khi khánh thành, công trình này bị phát hiện một số dấu hiệu sai phạm liên quan đến cầu bộ hành.

Ngày 29/10/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang có công văn yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục việc thi công cầu Nguyễn Thái Học sai thiết kế. Đoàn kiểm tra đã thống nhất nhiều hạng mục thi công sai với thiết kế được duyệt nhưng lại được hoàn công.

Ngày 27/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định trưng cầu Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam thuộc Viện khoa học và Công nghệ giao thông vận tải giám định tư pháp về lĩnh vực xây dựng đối với cầu Nguyễn Thái Học.

Đến ngày 27/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục gửi giấy mời tới các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc tham gia quá trình giám định cầu bộ hành thuộc Dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học, thời gian từ ngày 31/3 - 6/4/2023. Trong đó, Công an tỉnh An Giang đề nghị Chủ tịch UBND TP Long Xuyên phối hợp, huy động 400 người tại các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể... đóng trên địa bàn thành phố thành phố để phục vụ cho việc thử tải ngày 5/4.

Tuy nhiên, việc huy động 400 người thử tải cầu vấp phải dư luận trái chiều nên ngay trong chiều 4/4, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo dừng kế hoạch này, thay vào đó là thử tải bằng nước theo chuyển động tĩnh.