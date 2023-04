Huy động 400 người thử tải cầu Nguyễn Thái Học để xác minh vi phạm

TPO - Do có dấu hiệu “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Long Xuyên yêu cầu phối hợp, hỗ trợ việc giám định tại công trình này.

Theo cơ quan công an, để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trưng cầu Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đề nghị Chủ tịch UBND TP Long Xuyên phối hợp, huy động 400 người tại các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể... đóng trên địa bàn thành phố để phục vụ cho việc thử tải ngày 5/4.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Thái Học khởi công theo hợp đồng ngày 7/5/2019, khánh thành vào ngày 29/4/2021, hoàn thành thực tế ngày 25/6/2021; nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 9/7/2021. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng, cơ quan chức năng đã chỉ ra nhiều sai phạm, không đúng với thiết kế được phê duyệt và có nhiều thiếu sót về kỹ thuật trong quá trình thi công của nhà thầu.

Vì vậy, tháng 10/2021, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang đã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải phối hợp xác minh các dấu hiệu vi phạm xảy ra tại công trình này.

Sau đó, UBND tỉnh An Giang đã ra thông cáo báo chí cho biết, quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình cầu Nguyễn Thái Học, hạng mục cầu chính và các hạng mục khác cơ bản được cơ quan chuyên môn thống nhất. Tuy nhiên, đối với hạng mục cầu bộ hành và cảnh quan, quá trình thực hiện có xử lý kỹ thuật và phát sinh, do đó còn một số nội dung chưa được thống nhất từ các cơ quan chuyên môn.

Tháng 5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu Phân viện Khoa học Công nghệ giao thông vận tải phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và trình tự quản lý xây dựng cầu bộ hành thuộc Dự án Xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Đến ngày 27/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục gửi giấy mời tới các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc tham gia quá trình giám định cầu bộ hành thuộc Dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học. Thời gian từ ngày 31/3 - 6/4/2023.

Liên quan đến việc huy động 400 người thử tải cầu khiến nhiều người dân ái ngại, lãnh đạo Công an TP Long Xuyên cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia và đảm bảo vấn đề an ninh trật tự khi đơn vị thực hiện công tác thử tải cầu bộ hành. Tuy nhiên, việc thử tải cầu bộ hành không phải cùng lúc đưa 400 con người lên cầu, mà đơn vị thực hiện đưa từng nhóm người theo từng vị trí để thử tải. Đồng thời, việc thử tải diễn ra ban ngày và Công an TP Long Xuyên đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.