Mong manh số phận thú hoang ở cơ sở tư nhân

TP - Trong khi thú hoang dã tại các cơ sở do Nhà nước quản lý vẫn an toàn thì chỉ trong vài ngày, hàng chục con hổ, báo, sư tử nuôi dưỡng tại khu du lịch Vườn Xoài (Đồng Nai) và vườn thú Mỹ Quỳnh (Long An) lần lượt chết một cách bất thường. Trong số đó một số con được xác định nhiễm cúm gia cầm (H5N1)...

Ngày 3/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Đồng Nai, cho biết 2 mẫu bệnh phẩm được lấy trong số 20 con hổ chết tại Khu du lịch (KDL) Vườn Xoài (phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai), do Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với virus cúm A/H5N1. Cùng ngày, tại Long An, phóng viên Tiền Phong được cơ quan chức năng cung cấp hình ảnh về buổi tiêu huỷ một số con hổ chết tại vườn thú Mỹ Quỳnh (ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa). Trước đó, làm việc với Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, đoàn công tác gồm Thú y vùng VI phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai ghi nhận tổng cộng có 20 con hổ Bengal và 1 con báo đen tại KDL Vườn Xoài đã chết. Triệu chứng trước khi chết là hổ bỏ ăn, đi lại yếu và sốt… Tại vườn thú Mỹ Quỳnh, trong một báo cáo gửi Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) về ghi nhận động vật hoang dã nhiễm cúm A/H5N1, Viện Pasteur TPHCM cho biết nhận được thông tin từ Chi cục Thú y vùng VI về việc ghi nhận hổ chết có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H5N1 tại vườn thú Mỹ Quỳnh và hổ chết chưa rõ nguyên nhân tại KDL Vườn Xoài. Tính đến ngày 16/9, vườn thú Mỹ Quỳnh có 27 con hổ và 3 con sư tử chết. Trước khi thú chết hàng loạt, vườn thú Mỹ Quỳnh nuôi dưỡng 41 con hổ và 11 con sư tử. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm trên hổ chết ở KDL Vườn Xoài và vườn thú Mỹ Quỳnh gửi đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong. Nhiều mẫu bệnh phẩm sau đó được xác định dương tính với virus cúm A/H5N1. Tỉnh Long An xác định có 3 nhân viên vườn thú Mỹ Quỳnh tiếp xúc trực tiếp với hổ. Tại Đồng Nai có khoảng 30 người tiếp xúc với hổ nhưng đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp nào có triệu chứng viêm hô hấp. Làm việc với đoàn công tác hôm 2/10, ông Ngô Văn Sang, Giám đốc KDL Vườn Xoài, cho biết, các con hổ và báo chết từ ngày 8/9 đến nay đang được bảo quản trong container đông lạnh tại công ty. Do số lượng thú chết quá lớn, container không đủ độ lạnh nên bắt đầu bốc mùi hôi. Ông Sang kiến nghị sớm cho xử lý tiêu hủy số thú đã chết nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tránh gây ô nhiễm môi trường. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Long An, từ ngày 11/8 - 16/8, tại vườn thú Mỹ Quỳnh có 18 con hổ và 3 con sư tử chết không rõ nguyên nhân, nhưng ngày 6/9, KDL Vườn Xoài vẫn cho xuất 9 con hổ vàng từ nơi này về nuôi nhốt tại vườn thú Mỹ Quỳnh. Việc vận chuyển số hổ nói trên về Long An không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật khi vận chuyển ra khỏi Đồng Nai. Hậu quả là có 3 con hổ nhập từ KDL Vườn Xoài đã chết tại vườn thú Mỹ Quỳnh. Cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân hổ chết là thức ăn (thịt gà). Tại vườn thú Mỹ Quỳnh, nguồn thức ăn chính cho hổ, sư tử gồm đầu gà, ức gà, gà nguyên con (chưa qua xử lý nhiệt) mua tại một công ty ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM. Trước nguy cơ hổ chết hàng loạt do nhiễm cúm A/H5N1, đại diện KDL Vườn Xoài cho biết, đang thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với 35 con hổ Bengal còn sống và các loài động vật hoang dã, quý hiếm khác. KDL Vườn Xoài đã phối hợp với cơ quan chức năng khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và khử khuẩn khu vực chuồng trại, tách riêng khu vực nuôi hổ, theo dõi, xét nghiệm toàn bộ các loài động vật trong KDL để bảo đảm an toàn... Mạnh Thắng - Phạm Nguyễn