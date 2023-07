Đức chi 3 tỷ USD mua gần 1.000 tên lửa AIM-120C8 AMRAAM của Mỹ

TPO - Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán tên lửa AIM-120C8 AMRAAM và các thiết bị liên quan cho Đức trong một thỏa thuận trị giá gần 3 tỷ USD.

Chính phủ Đức đã yêu cầu mua tới 969 tên lửa tầm trung AIM-120C8 AMRAAM và các thiết bị liên quan, giá trị dự kiến ​​của hợp đồng là 2,9 tỷ USD. Công ty quốc phòng Raytheon Missiles and Defense của Mỹ đã được chỉ định làm nhà thầu chính cho đơn hàng này.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) tuyên bố: "Thương vụ này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh cho đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một quốc gia có vai trò động lực quan trọng với ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu".

Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng của Đức để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, nâng cao hơn nữa khả năng tương tác của Không quân Đức với các lực lượng chung của Mỹ cùng các lực lượng khác trong khu vực.

"Đức có AMRAAM trong kho của mình và sẽ không gặp khó khăn gì trong quá trình tiếp nhận lô vũ khí mới. Thương vụ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực". - DSCA cho biết.

AIM-120 AMRAAM là tên lửa dẫn đường không đối không tầm trung, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết do công ty quốc phòng Raytheon Technologies của Mỹ phát triển. Tên lửa này được đưa vào phục vụ trong Quân đội Mỹ từ năm 1991.

Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, được trang bị đầu dẫn đường radar chủ động, có thể độc lập bám bắt mục tiêu ở khoảng cách 20 km.

Để bắn ở khoảng cách xa hơn, tên lửa được trang bị hệ thống liên lạc hai chiều với máy bay và hệ thống dẫn đường quán tính cải tiến có hiệu chỉnh GPS.

AIM-120C8 là thế hệ thứ tám của tên lửa phiên bản C, được cải tiến các thành phần kỹ thuật bao gồm: Đầu radar, hệ thống liên lạc, truyền dữ liệu và động cơ. Tầm phóng tối đa khoảng 180 km, tăng hơn 30% so với những phiên bản ban đầu.

Quỳnh Như