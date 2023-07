TPO - Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm các thiết bị phòng không và đạn dược.

Reuters dẫn lời hai quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc hôm 18/7 cho biết: "Trong những ngày tới, Mỹ sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới, trị giá 1,3 tỷ USD, cho Ukraine."

Theo đó, gói vũ khí sẽ bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống chống máy bay không người lái, máy bay không người lái cảm tử (UAV) và đạn dược.

Mỹ đang sử dụng tiền trong chương trình Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden mua thiết bị, vũ khí từ ngành công nghiệp thay vì lấy từ kho vũ khí của họ.

Trong số các hệ thống vũ khí và đạn dược mà Washington dự định mua cho Kiev có VAMPIRE, được gắn trên nhiều phương tiện vận tải khác nhau.

Bên cạnh đó, Ukraine có thể nhận được UAV Phoenix Ghost do AVEVEX sản xuất và UAV Switchblade do AeroVironment Inc sản xuất.

Ngoài ra, một quan chức Mỹ cũng tiết lộ Ukraine sẽ nhận được một số lượng đáng kể các hệ thống chống máy bay không người lái do Drone Shield của Australia sản xuất cùng với các radar, cảm biến và hệ thống phân tích. Hệ thống này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và thu hút mục tiêu.

Kể từ đầu năm 2023, Lầu Năm Góc đã cung cấp hơn 10,8 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine theo Sáng kiến ​USAI, với 7 đợt riêng biệt.

Quỳnh Như