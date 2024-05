Mỹ tạm dừng chuyển vũ khí cho Israel

TPO - Hai quan chức Israel nói với tờ Axios rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạm dừng vận chuyển đạn dược sang Israel từ tuần trước.

Đây là lần đầu tiên Mỹ dừng chuyển vũ khí cho quân đội Israel kể từ vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Các quan chức Israel cho biết việc này khiến Chính phủ Israel rất lo ngại và phải nỗ lực tìm hiểu lý do tại sao lô hàng bị giữ lại.

Tổng thống Biden đang đối mặt với sự chỉ trích gay gắt của những người Mỹ phản đối việc ông ủng hộ Israel. Tháng 2 năm nay, chính quyền Mỹ yêu cầu Israel đảm bảo vũ khí của Mỹ được sử dụng ở Dải Gaza theo luật pháp quốc tế. Israel gửi cho Mỹ một lá thư đảm bảo có chữ ký từ tháng 3.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này. Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng Israel cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Chính quyền Tổng thống Biden rất lo ngại Israel sẽ tấn công thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza, nơi hơn 1 triệu người Palestine phải đang trú ẩn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra một số tuyên bố trong những ngày gần đây, rằng ông có ý định ra lệnh tấn công Rafah bất kể Israel và Hamas có đạt được thỏa thuận thả các con tin đang bị giam giữ ở Gaza và lệnh ngừng bắn hay không.

Ông Netanyahu ám chỉ căng thẳng với chính quyền Biden trong một tuyên bố về Ngày Tưởng niệm Holocaust được đưa ra ngày 5/5.

"Trong cuộc thảm sát Holocaust khủng khiếp, có những nhà lãnh đạo vĩ đại trên thế giới khoanh tay. Vì vậy, bài học đầu tiên của vụ thảm sát Holocaust là: Nếu chúng ta không tự bảo vệ mình thì sẽ không có ai bảo vệ chúng ta. Và nếu chúng ta cần đứng một mình, chúng ta sẽ đứng một mình”, ông nói.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Israel để có cuộc trò chuyện "cứng rắn" với ông Netanyahu về Rafah, hai nguồn tin cho biết.

Ông Blinken nói với ông Netanyahu "một chiến dịch quân sự lớn" ở Rafah dẫn đến việc Mỹ công khai phản đối và điều này sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ Mỹ-Israel.

Ngày hôm sau, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với báo chí là các nhà lãnh đạo Israel hiểu Tổng thống Biden đã "nói thẳng" về khả năng thay đổi chính sách của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza "nếu họ tiến hành tấn công trên bộ ở Rafah mà không tính đến những người tị nạn".

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết tại một hội nghị do Financial Times tổ chức ở Washington ngày 4/5 rằng chính quyền Tổng thống Biden đã nói rõ với Israel là cách họ tiến hành chiến dịch ở Rafah sẽ ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Trong diễn biến mới nhất, 3 binh lính Israel vừa thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa do cánh vũ trang Hamas nhận trách nhiệm, ở khu vực gần thành phố Rafah. Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở khu vực này ngày 5/5.

Triển vọng đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có vẻ mong manh khi Hamas vừa nhắc lại yêu cầu chấm dứt chiến sự để đổi lấy việc giải phóng con tin, còn Thủ tướng Israel Netanyahu thẳng thừng bác bỏ điều đó.

Hai bên đổ lỗi cho nhau gây bế tắc và phái đoàn Hamas cho biết sẽ rời khỏi cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo để hỏi ý kiến ​​​​của lãnh đạo. Đại diện của Hamas dự kiến sẽ quay lại thủ đô Ai Cập vào ngày 7/5, Reuters dẫn hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết.

Bình Giang