Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Dứa và Tre trong y học cổ truyền và tiềm năng ứng dụng trong y học hiện đại

PV

Nghiên cứu tại Trung tâm Dược lý Lâm sàng – Đại học Y Hà Nội ghi nhận tiềm năng an toàn và tác dụng dược lý của cao dứa tre trong hỗ trợ tuần hoàn và huyết áp.

a11.jpg

Dược liệu dân gian với nền tảng y học cổ truyền và y học hiện đại

Trong y học cổ truyền Việt Nam, quả dứa ta được ghi nhận có vị ngọt, tính bình, tác dụng lợi tiểu, tiêu phù, hỗ trợ tiêu hóa. Lá tre có vị nhạt, tính hàn, thường dùng thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc, giảm sốt, cầm máu trong các trường hợp chảy máu cam. Những ghi chép này xuất hiện trong các tài liệu cổ như Nam dược thần hiệu, Bản thảo cương mục và Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (NXB Y học, 2004).

Ngày nay, các nghiên cứu hiện đại đã lý giải cơ chế dược lý của những kinh nghiệm cổ truyền nói trên. Thành phần bromelain trong dứa được chứng minh có tác dụng hỗ trợ chống viêm, giảm phù nề và hỗ trợ cải thiện lưu thông máu nhờ khả năng phân giải protein và điều hòa phản ứng viêm (Pavan R. et al., Biotechnology Research International, 2012; Kansakar U. et al., Journal of Biomolecular Research and Therapeutics, 2024). Một số thử nghiệm lâm sàng còn ghi nhận bromelain có thể hỗ trợ cải thiện chức năng nội mô mạch máu, góp phần ổn định tuần hoàn (Pekas E.J. et al., Clinical Nutrition, 2021).

Trong khi đó, lá tre chứa nhiều flavonoid và polyphenol – các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ bảo vệ tế bào nội mô mạch máu, hạn chế tổn thương do stress oxy hóa. Các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy chiết xuất flavonoid từ lá tre có khả năng hỗ trợ điều hòa lipid máu, làm giảm cholesterol và triglycerid, đồng thời tăng HDL (Yang C. et al., Bamboo Leaf Flavones and Tea Polyphenols Show a Lipid-lowering Effect, 2015; Gu Y. et al., Bamboo Leaf Flavonoids Suppress Oxidative Stress, 2022).

Sự kết hợp giữa dứa và tre trong cùng một chế phẩm dạng cao lỏng gọi là Cao Dứa Tre được xem là sự kế thừa hợp lý giữa tri thức dân gian và y học hiện đại, hướng tới mục tiêu nghiên cứu sản phẩm hỗ trợ cải thiện tuần hoàn, giảm phù nề và ổn định huyết áp một cách tự nhiên, an toàn.

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong nước

Tại Việt Nam, năm 2023 Trung tâm Dược lý Lâm sàng – Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu trên thực nghiệm nhằm đánh giá độ an toàn và tác dụng sinh học của chế phẩm Cao Dứa Tre - sản phẩm nghiên cứu của Công ty TNHH Y Dược Vi Diệu Nam.

Kết quả cho thấy sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm giãn tĩnh mạch chi, điều chỉnh rối loạn lipid máu và chống xơ vữa động mạch trên mô hình thực nghiệm.

Ở liều 1,2 g/kg/ngày, sản phẩm hỗ trợ làm giảm cholesterol toàn phần, triglycerid, LDL-cholesterol và có xu hướng tăng HDL-cholesterol. Ngoài ra, thử nghiệm cũng ghi nhận tác dụng giảm hoạt độ enzym gan, giảm stress oxy hóa và viêm thành mạch – những yếu tố liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch và huyết áp.

a12.jpg

Về độ an toàn, nghiên cứu độc tính cấp cho thấy sản phẩm không có biểu hiện độc tính ở liều 100 ml/kg, tương đương 50 g/kg, gấp 41,6 lần liều dùng dự kiến trên người. Trong nghiên cứu độc tính bán trường diễn, việc sử dụng sản phẩm liên tục 8–12 tuần ở các liều 0,6–1,8 g/kg/ngày không gây biến đổi bất lợi trên các chỉ số sinh hóa và huyết học; chỉ số ALT tăng nhẹ nhưng không có ý nghĩa lâm sàng (tăng dưới 3 lần giá trị trung bình).

a13.jpg

Những kết quả này mở ra hướng ứng dụng tiềm năng của sự kết hợp dứa – tre trong hỗ trợ tuần hoàn và huyết áp, đồng thời góp phần khẳng định giá trị của nguồn dược liệu Việt Nam trong nghiên cứu hiện đại.

Hướng đi mới cho dược liệu Việt Nam

Từ kinh nghiệm dân gian đến thực nghiệm khoa học, dứa và tre cho thấy được giá trị y học bền vững. Việc phát triển các chế phẩm chiết xuất hai dược liệu thành Cao Dứa Tre thể hiện nỗ lực “khoa học hóa” y học cổ truyền, đưa dược liệu Việt Nam đến gần hơn với chuẩn nghiên cứu hiện đại và ứng dụng lâm sàng.

Sự kết hợp giữa tri thức truyền thống và bằng chứng khoa học mở ra tiềm năng phát triển các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên sẽ góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

PV
Công ty TNHH Y Dược Vi Diệu Nam
#Ứng dụng y học cổ truyền trong hiện đại #Tiềm năng cao dứa tre trong điều trị #Nghiên cứu dược lý tự nhiên Việt Nam #Chất chống oxy hóa từ lá tre #Lợi ích của bromelain trong hỗ trợ tuần hoàn #Phát triển dược phẩm từ dược liệu Việt Nam #An toàn và tác dụng của Cao Dứa Tre #Kết hợp truyền thống và khoa học trong y học #Nghiên cứu lâm sàng về dứa tre #Hướng phát triển y học bền vững và tự nhiên

Cùng chuyên mục