Đủ thứ lý do chồng đưa ra để tránh 'gần vợ', sự thật kinh hoàng phơi bày khi bồ trẻ tới tận nhà

TPO - Trong 2 ngày 14 - 15/1, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng đoàn công tác công an tỉnh này đã đến thăm và trao hơn 2.000 phần quà Tết cho bà con ở tỉnh An Giang - nơi ông từng công tác và tại quê nhà TP Cần Thơ.