Chủ tịch Meey Group: Dữ liệu là 'mạch máu' của start-up công nghệ

TP - Trong thời đại công nghệ số, nơi mọi giá trị bắt đầu từ thông tin, ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group cho rằng dữ liệu chính là “mạch máu” của start-up công nghệ và cả nền kinh tế. Nếu công nghệ là thân xác, thì dữ liệu là linh hồn. Không có dữ liệu, mọi sản phẩm công nghệ chỉ là mô hình thử nghiệm.

Tài nguyên đang bị ngủ quên

Thực tế trên thế giới đã chứng minh, mọi đột phá công nghệ đều được nuôi dưỡng từ dữ liệu. Những cái tên như Google, Amazon, Tesla hay OpenAI không chỉ thành công vì ý tưởng, mà nhờ khả năng nắm giữ, phân tích và khai thác dòng dữ liệu khổng lồ để hiểu người dùng, tối ưu sản phẩm, dự báo xu hướng và ra quyết định.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, được vinh danh là TOP 10 Nhà lãnh đạo giỏi ASEAN 2025.Ảnh: Meey Group

Theo ông Hoàng Mai Chung, dữ liệu chính là “nguồn nhiên liệu cho đổi mới sáng tạo” và cũng là tài nguyên chiến lược nhất của thế kỷ XXI. Với các start-up công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực proptech (công nghệ bất động sản), nơi mọi bản đồ, nền tảng, mô hình định giá hay nền tảng giao dịch đều sống nhờ dữ liệu, việc tiếp cận nguồn dữ liệu đầy đủ, minh bạch và cập nhật là yếu tố sống còn.

Lãnh đạo Meey Group tham dự Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần thứ 7. Ảnh: Meey Group

Tuy nhiên, bức tranh ở Việt Nam vẫn còn dang dở. Hàng tỷ dữ liệu đang tồn tại phân tán, bị “khóa” trong hàng trăm hệ thống cục bộ của các bộ, ngành, địa phương. Không có liên thông, tài nguyên quý này trở thành “mỏ vàng ngủ quên”.

Hiện nhiều địa phương đang phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, chụp từng sổ đỏ” để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, dân cư, quy hoạch phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Cán bộ xã phường chụp ảnh từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhập thủ công lên hệ thống điện tử, một quá trình tốn kém, mất thời gian, nhưng thiếu kết nối tổng thể.

“Đột phá công nghệ không đến từ ý tưởng, mà đến từ môi trường. Muốn có start-up công nghệ thành công, chúng ta phải mở đường cho dữ liệu. Mở dữ liệu là mở đường cho sáng tạo, cho khởi nghiệp, cho tương lai Việt Nam”. Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Meey Group

“Trong khi đó, các doanh nghiệp công nghệ có thể số hóa, xử lý và khai thác dữ liệu để tạo giá trị lại bị đứng ngoài cuộc. Chúng ta cùng đi trên một con đường chuyển đổi số quốc gia, nhưng lại chưa gặp nhau giữa đường”, ông Chung bày tỏ.

Nhà sáng lập Meey Group cho rằng, cơ chế dữ liệu ở Việt Nam đang thuộc diện Nhà nước kiểm soát và bảo mật, song điều đó không đồng nghĩa với việc đóng cửa. Dữ liệu cá nhân và bí mật quốc gia cần bảo vệ tuyệt đối, nhưng dữ liệu công về quy hoạch, hạ tầng, kinh tế – xã hội hoàn toàn có thể được mở theo cấp độ truy cập và có cơ chế giám sát chặt chẽ.

“Muốn đi nhanh, phải dám chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Nếu cứ sợ sai, sợ trách nhiệm, thì đổi mới sáng tạo sẽ không có đất nảy nở,” ông Chung nói.

Muốn có start-up công nghệ đột phá, Nhà nước cần chia sẻ dữ liệu

Theo ông Chung, việc được tiếp cận dữ liệu sẽ giúp đổi mới sáng tạo, start-up công nghệ phát triển

Theo ông Hoàng Mai Chung, hiện nhiều quốc gia đã có cơ chế “mở dữ liệu” và đây được xem là chìa khóa thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Singapore xây dựng cổng dữ liệu mở data.gov.sg, cho phép người dân và doanh nghiệp khai thác hàng nghìn tập dữ liệu công để phát triển ứng dụng, dịch vụ và giải pháp đô thị thông minh. Ở Estonia, toàn bộ dữ liệu dân cư, y tế, giáo dục, đất đai được liên thông trên nền tảng “X-Road”, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD chi phí hành chính mỗi năm.

“Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều tương tự nếu có quyết tâm chính trị và hành lang pháp lý rõ ràng,” ông khẳng định.

Theo Chủ tịch Meey Group, lĩnh vực bất động sản là “cỗ máy lớn” của nền kinh tế, liên kết với hàng chục lĩnh vực khác như quy hoạch, xây dựng, giao thông, tín dụng, thuế, pháp lý. “Để định giá một căn hộ, doanh nghiệp cần biết hàng chục biến số: vị trí, quy hoạch, dân cư, pháp lý, lịch sử giao dịch, tiện ích xung quanh, thậm chí cả xu hướng di chuyển dân cư. Nhưng hiện nay, những dữ liệu này lại rải rác khắp các cơ quan, không kết nối, không chia sẻ", ông nói.

Ông Chung đề xuất Nhà nước nên mở dần các dữ liệu công có thể chia sẻ được, như bản đồ quy hoạch, giấy phép xây dựng, dân cư tổng hợp (không cá nhân hóa), dữ liệu giao thông, thương mại, khí tượng… “Nếu Nhà nước chia sẻ dữ liệu công, hàng nghìn start-up công nghệ sẽ được sinh ra. Mỗi doanh nghiệp lại tạo ra hàng chục dịch vụ mới, và giá trị dữ liệu sẽ nhân lên gấp bội,” ông Chung nhận định.

Chủ tịch Meey Group dẫn chứng: “Nếu một start-up được phép truy cập dữ liệu cấp phép xây dựng, họ có thể lập bản đồ cảnh báo công trình trái phép. Nếu được khai thác dữ liệu quy hoạch, họ có thể giúp người dân tránh mua đất dính quy hoạch. Nếu được chia sẻ dữ liệu giao dịch, họ có thể tạo ra hệ thống định giá thị trường minh bạch, chống thổi giá”.

Theo ông Chung, những mô hình như vậy không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển mà còn giúp Nhà nước quản lý minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Khi dữ liệu được khai thông, cả khu vực công và tư đều hưởng lợi. Nhà nước giảm tải quản lý, doanh nghiệp tạo giá trị, người dân được hưởng dịch vụ tốt hơn. Đó là mô hình win–win cho nền kinh tế dữ liệu.

Điều này cũng phù hợp với Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2030, trong đó Chính phủ đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP và coi dữ liệu là nguồn tài nguyên mới cần được khai thác, chia sẻ, tái sử dụng để tạo giá trị cho toàn xã hội.

“Việt Nam hiện có nhiều start-up trong lĩnh vực proptech, nhưng phần lớn mới dừng ở khâu môi giới hoặc đăng tin. Chúng ta mới ở vòng ngoài của proptech, trong khi lõi thực sự nằm ở dữ liệu và phân tích,” ông Chung nhận định.

Các công ty proptech hàng đầu thế giới như Zillow (Mỹ), Rightmove (Anh) hay Beike (Trung Quốc) đều dựa vào kho dữ liệu khổng lồ, cho phép người dùng xem giá, so sánh, dự báo xu hướng, thậm chí vay mua nhà chỉ bằng vài thao tác bởi họ làm được điều đó nhờ dữ liệu mở.

Meey Group – một trong số ít doanh nghiệp kiên trì với chiến lược dữ liệu từng mất ba năm đầu chỉ để thu thập, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu bất động sản từ nhiều nguồn khác nhau. “Nếu Việt Nam có cổng dữ liệu mở, hành trình đó chỉ mất vài tháng. Start-up không cần Nhà nước hỗ trợ vốn, mà cần Nhà nước đồng hành trong chia sẻ dữ liệu”, ông nói, đồng thời cho rằng Việt Nam cần sớm ban hành Luật Dữ liệu mở, xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia, và thiết lập hành lang phối hợp công – tư trong khai thác dữ liệu, để vừa đảm bảo an toàn, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo.